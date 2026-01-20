Ông Trump doạ áp thuế 200% lên rượu vang Pháp

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang và champagne của Pháp, động thái mà ông cho rằng sẽ buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải tham gia sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do ông khởi xướng nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu.

Các chai rượu vang Pháp được bày bán tại một siêu thị ở Paris, Pháp, ngày 4/4/2025. (Ảnh: Reuters/Benoit Tessier)

Trả lời phóng viên về việc ông Macron nói sẽ không tham gia hội đồng này, ông Trump nói: “Ông ấy nói vậy à? Thế thì cũng chẳng ai muốn ông ấy có mặt, vì ông ấy sẽ sớm rời nhiệm sở".

“Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và champagne của ông ấy, rồi ông ấy sẽ tham gia. Nhưng ông ấy cũng không bắt buộc phải tham gia”, ông Trump nói.

Theo Reuters, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Macron cho biết Pháp hiện có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York, Mỹ, ngày 23/9/2025. (Ảnh tư liệu: Reuters/Al Drago/File Photo)

Ông Trump lần đầu đề xuất thành lập “Hội đồng Hòa bình” vào tháng 9 năm ngoái, khi công bố kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Gaza. Tuy nhiên, thư mời gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới hồi tuần trước cho thấy vai trò rộng hơn của hội đồng, hướng tới việc giải quyết các cuộc xung đột trên phạm vi toàn cầu.

Theo dự thảo điều lệ mà Reuters tiếp cận, chính quyền Mỹ đã gửi tài liệu này tới khoảng 60 quốc gia, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Việt Nam đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập.

Cũng trong ngày 19/1, ông Trump cho biết ông đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội đồng hòa bình.

Ngoài ra, ông Trump đăng tải nội dung một tin nhắn riêng từ Tổng thống Macron, trong đó nhà lãnh đạo Pháp cho biết hai bên đồng thuận về các vấn đề liên quan tới Iran và Syria, nhưng bày tỏ "không hiểu” việc Tổng thống Mỹ “đang làm gì với Greenland”.

Tổng thống Pháp cũng đề nghị gặp ông Trump và các nhà lãnh đạo G7 bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, cho biết có thể mời đại diện Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham dự.