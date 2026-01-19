Tổng thống Trump: 'Tôi không còn nghĩa vụ chỉ nghĩ đến hòa bình nữa'

(VTC News) -

Theo The Guardian, trong một bức thư gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không còn cảm thấy có nghĩa vụ "chỉ nghĩ đến hòa bình nữa". Ông Trump bày tỏ sự không hài lòng khi không nhận được sự ủng hộ của Na Uy cho giải Nobel Hòa bình.

"Xét đến việc đất nước của ngài quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình dù tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ chỉ nghĩ đến hòa bình nữa. Dù việc suy nghĩ về hòa bình luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng giờ đây tôi cũng có thể cân nhắc những điều tốt nhất và phù hợp nhất cho nước Mỹ”, ông Trump viết.

Trong thư, ông đồng thời khẳng định thế giới sẽ không thể an toàn nếu Greenland không nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không còn cảm thấy có nghĩa vụ "chỉ nghĩ đến hòa bình nữa". (Nguồn: Reuters)

Ông Trump cũng một lần nữa đặt nghi vấn về chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland. Ông cho rằng Copenhagen không đủ khả năng bảo vệ vùng lãnh thổ này trước Nga hay Trung Quốc, đặt câu hỏi vì sao Đan Mạch lại có “quyền sở hữu” Greenland khi không có tài liệu pháp lý rõ ràng.

“Đan Mạch không có khả năng bảo vệ vùng đất đó trước Nga hay Trung Quốc, vậy cơ sở nào để nói họ có ‘quyền sở hữu’? Không hề có văn bản chứng minh, ngoài câu chuyện một con tàu ghé qua đây cách nay hàng trăm năm. Tôi đã đóng góp cho NATO nhiều hơn bất kỳ ai kể từ khi liên minh được thành lập, và giờ là lúc NATO cần làm điều gì đó cho nước Mỹ”, ông Trump nói.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store xác nhận với báo Verdens Gang tính xác thực của bức thư gây tranh cãi. Ông cho biết đây là phản hồi của Tổng thống Trump đối với thông điệp trước đó do ông và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gửi tới Washington, trong đó hai nhà lãnh đạo châu Âu phản đối quyết định của Washington áp thuế đối với các đồng minh vì không chấp nhận để Mỹ kiểm soát Greenland.

Thủ tướng Na Uy cho biết ông đã nhiều lần giải thích với Tổng thống Mỹ rằng Ủy ban Nobel Na Uy - cơ quan trao giải Nobel Hòa bình - là một tổ chức độc lập, không chịu sự kiểm soát của chính phủ Na Uy.

Trước đó, ông Trump từng công khai vận động cho việc được trao giải Nobel Hòa bình. Giải thưởng này năm ngoái thuộc về bà María Corina Machado. Tuần trước, bà Machado đã trao huy chương Nobel Hòa bình 2025 của mình cho ông Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, dù Ủy ban Nobel khẳng định giải thưởng không thể chuyển nhượng hay thu hồi.