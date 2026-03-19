Dự báo thời tiết ngày 19/3: Miền Bắc ngày nắng, đêm giảm sâu còn 16°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/3/2026

Ngày 19/3, thời tiết trên cả nước duy trì trạng thái ổn định nhưng vẫn có sự phân hóa giữa các khu vực và tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan.

Tại Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết chủ đạo vẫn là mưa vài nơi, xuất hiện rải rác và không kéo dài. Vào thời điểm sáng sớm, khu vực này có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Theo dự báo ngày 19/3, miền Bắc tiếp tục nắng lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30°C. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Nền nhiệt tại khu vực này dao động 19-23°C vào ban đêm và sáng sớm, thậm chí có nơi xuống 16°C, khiến không khí vẫn còn se lạnh, nhất là tại vùng núi cao. Tuy nhiên, khi bước sang buổi trưa và đầu giờ chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức 25-29°C, có nơi vượt ngưỡng 30°C.

Trong khi đó, từ Trung Trung Bộ trở vào Nam duy trì hình thái thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Những cơn mưa này thường xuất hiện cục bộ, thời gian ngắn nhưng có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ tại một số nơi có thể vượt ngưỡng 35°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trong đó, phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.