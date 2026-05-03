Cận cảnh khu tập thể dày đặc 'chuồng cọp' ở Hà Nội đang chờ cải tạo
Sau hơn 40 năm, khu tập thể Thanh Xuân Bắc đã xuống cấp, nứt vỡ và đang được đề xuất cải tạo.
Do thiếu bãi đỗ xe, nhiều hộ dân phải để phương tiện tại chân cầu thang, hành lang, thậm chí đưa lên tận căn hộ, khiến lối đi càng thêm chật hẹp, gây khó nếu có sự cố xảy ra.
Lan can, tường và trần nhà bong tróc lớp vữa, lộ khung thép, cho thấy mức độ xuống cấp đã rất nghiêm trọng.
Kết cấu ban đầu của các tòa nhà bị phá vỡ bởi tình trạng “chuồng cọp” tự phát xuất hiện dày đặc ở các tầng trên. Để nới rộng không gian sống, nhiều hộ dân đưa khung sắt, bê tông vươn ra ngoài 4 - 5 m so với diện tích ban đầu, tạo nên những khối tải trọng bất thường treo lơ lửng.
Nhiều bình nước và các vật dụng khác được đặt trên mái khu tập thể, cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn kết cấu.