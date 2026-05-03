Dự báo thời tiết 3/5: Không khí lạnh tràn về, Bắc và Trung Bộ mưa dông diện rộng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/5/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ chiều và đêm cùng ngày, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C, ở Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Chiều và đêm 3/5, Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát.

Ngày 3/5, Bắc và Trung Bộ mưa dông diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Cũng trong ngày 3/5, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, Nghệ An đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm. Nắng nóng diện rộng kết thúc ở những khu vực trên.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/5/2026

TP Hà Nội ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ trưa chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ trưa chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, vùng núi phía Tây nắng nóng. Từ chiều, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, vùng núi phía Tây 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, miền Đông có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.