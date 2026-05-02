Đà Nẵng kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

Ngày 2/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chính thức thông báo kết quả kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đó, ông Hà Ra Diêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập - bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cơ quan chức năng xác định ông Diêu không chỉ chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu mà còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Cùng với cá nhân ông Diêu, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập cũng nhận hình thức kỷ luật "Khiển trách". Đơn vị này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để cán bộ chủ chốt làm trái nguyên tắc tập trung dân chủ và không thực hiện đúng chủ trương công tác cán bộ của Thành ủy.

Đáng chú ý, việc không nắm chắc tình hình cơ sở và diễn biến tư tưởng cán bộ đã gây dư luận xấu, làm sụt giảm uy tín của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 8/4 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 5. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Thế Phiệt; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Lại Xuân Thanh; Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Nguyễn Tiến Việt; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy P.Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình Lê Văn Hà đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.