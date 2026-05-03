Bảng giá ô tô Honda tháng 5/2026 đầy đủ nhất

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, Honda từng bước xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với các giá trị cốt lõi gồm thiết kế thể thao, vận hành mạnh mẽ, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và tiêu chuẩn an toàn cao.

Tháng 5, một số mẫu ô tô của hãng được áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, bao gồm: City, BR-V và HR-V.

Trong dải sản phẩm, Honda City là mẫu sedan chủ lực ở phân khúc phổ thông, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người trẻ.

Xe gây chú ý với thiết kế năng động, nội thất cải tiến cùng việc trang bị gói an toàn Honda SENSING trên toàn bộ phiên bản và hệ thống kết nối Honda CONNECT trên bản RS. Honda City G cũng nhận danh hiệu “Xe gia đình của năm 2026, phân khúc dưới 500 triệu” tại giải thưởng do diễn đàn Otofun tổ chức.

Ở phân khúc xe đa dụng, Honda BR-V được định vị là mẫu xe lai giữa SUV và MPV, tập trung vào tính thực dụng và khả năng vận hành.

Xe sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực, đi kèm các công nghệ an toàn như Honda SENSING tiêu chuẩn và hệ thống quan sát làn đường LaneWatch (bản L). Mẫu xe này cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP, củng cố lợi thế trong nhóm xe gia đình 7 chỗ.

Trong khi đó, Honda HR-V tiếp tục là đại diện của hãng ở phân khúc B-SUV – nhóm xe đang được người dùng Việt quan tâm

Phiên bản nâng cấp ra mắt năm 2025 mang thiết kế tinh tế hơn, đi cùng động cơ 1.5L vận hành ổn định, hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Toàn bộ các phiên bản HR-V đều được trang bị Honda SENSING, nhấn mạnh định hướng lấy an toàn làm trọng tâm.

Nhìn chung, với danh mục sản phẩm trải dài từ sedan đến SUV đô thị và xe đa dụng, Honda đang duy trì cách tiếp cận quen thuộc tại Việt Nam: tập trung vào trải nghiệm lái, độ bền và các công nghệ an toàn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Bảng giá ô tô Honda tháng 5/2026 chi tiết