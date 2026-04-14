Nissan X-Trail 2027 lộ diện, sẵn sàng 'đấu' Honda CR-V, Toyota RAV4

Nissan vừa công bố cái nhìn đầu tiên về Rogue 2027 (hay được gọi là Nissan X-Trail), được trang bị công nghệ hybrid e-POWER tiên tiến của hãng.

Rogue hoàn toàn mới đánh dấu chương tiếp theo của một trong những dòng xe quan trọng nhất của Nissan trên toàn cầu. Việc ra mắt cho thấy cam kết của hãng trong việc thúc đẩy các giải pháp hybrid phù hợp với nhu cầu của những thị trường trọng điểm.

Phiên bản Rogue Hybrid 2027 được kì vọng cạnh tranh tốt hơn với Honda CR-V và Toyota RAV4 - hai đối thủ hiện đang thống trị phân khúc SUV hybrid cỡ nhỏ.

Rogue Hybrid 2027. (Ảnh: Nissan)

Những hình ảnh ngoại thất cho thấy Rogue mới vẫn giữ dáng tổng thể tương tự trước đây, nhưng phần đầu và đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn. Cụm đèn pha có họa tiết độc đáo tích hợp vào lưới tản nhiệt, trong khi đèn hậu dạng lưới tạo sự liên kết với chi tiết thiết kế ở trụ D.

Nissan chưa hé lộ nội thất mẫu SUV này, nhưng dự kiến xe có màn hình kích thước lớn hơn và vẫn duy trì cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi như trước.

Với công nghệ hybrid e-POWER, Rogue mới mang lại cảm giác vận hành mượt mà, nhạy bén của mô-tơ điện cho một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ phổ biến nhất Bắc Mỹ, đồng thời vẫn duy trì những giá trị cốt lõi mà khách hàng mong đợi như hiệu quả, sự tự tin và tính thực dụng hàng ngày.

e-POWER mang đến cách tiếp cận khác biệt trong phân khúc SUV cỡ nhỏ: động cơ xăng chỉ đóng vai trò phát điện, cung cấp năng lượng cho hai mô-tơ điện dẫn động bánh xe. Nhờ đó, xe đạt khả năng tăng tốc mượt mà, phản hồi nhanh và vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Nhiều khả năng kích thước của Rogue nhỉnh hơn đôi chút so với thế hệ tiền nhiệm. (Ảnh: Nissan)

Theo Automotive News, Rogue thế hệ mới trong năm 2027 chỉ có phiên bản hybrid, trong khi bản chạy xăng thuần của thế hệ cũ vẫn tiếp tục được sản xuất song song.

Sau đó, Nissan sẽ bổ sung thêm phiên bản khác, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Hãng kỳ vọng phiên bản hybrid sẽ chiếm phần lớn doanh số của Rogue, tương tự như Honda CR-V (trong khi Toyota RAV4 hiện đã chuyển hoàn toàn sang hybrid).

Hiện Nissan cũng đang bán phiên bản Rogue Hybrid 2026, nhưng thực chất đây là mẫu xe "đổi tên" từ Mitsubishi Outlander Hybrid và chỉ mang tính giải pháp tạm thời trước khi thế hệ mới ra mắt.

Dự kiến, thêm nhiều thông tin chi tiết về Nissan Rogue Hybrid 2027 sẽ sớm được công bố, khi mẫu xe này có thể xuất hiện tại các đại lý ở Mỹ vào cuối năm nay.

Kể từ khi ra mắt năm 2000, dòng Rogue/X-Trail đã bán được gần 10 triệu xe trên toàn cầu, trong đó gần 4 triệu xe tại Mỹ, trở thành một trong những mẫu xe thành công nhất của hãng.