Toyota lần đầu vượt Nissan về doanh số xe điện tại Nhật Bản

(VTC News) -

Theo báo cáo mới nhất từ Nikkei, thị trường ô tô Nhật Bản vừa chứng kiến cột mốc quan trọng khi Toyota chính thức vươn lên vị trí số một về doanh số xe điện chạy pin. Đây là lần đầu tiên hãng xe lớn nhất thế giới vượt qua Nissan - thương hiệu vốn được coi là tiên phong trong lĩnh vực xe xanh tại quốc gia này.

Sự xoay trục doanh số giữa các ông lớn nội địa

Cụ thể, trong quý IV/2025, Toyota bán được 3.684 xe thuần điện tại thị trường nội địa, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh số theo quý cao kỷ lục của hãng xe này. Động lực chính giúp Toyota bứt phá là việc ra mắt mẫu SUV bZ4X phiên bản nâng cấp vào tháng 10/2025, đi kèm chính sách tặng một năm sạc miễn phí cho khách hàng. Mẫu xe này đã liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng xe điện tại Nhật Bản trong ba tháng cuối năm.

Mẫu SUV thuần điện Toyota bZ4X phiên bản nâng cấp giữa vòng đời là động lực chính giúp Toyota đạt doanh số kỷ lục 3.684 xe trong quý IV năm 2025.

Ngược lại, Nissan đã rơi xuống vị trí thứ hai với doanh số giảm mạnh 56% so với cùng kỳ, chỉ còn 2.857 xe. Hai mẫu xe điện chủ lực của hãng là Leaf và Sakura đều ghi nhận kết quả không đạt kỳ vọng trong giai đoạn này. Đáng chú ý, Honda cũng có sự tăng trưởng đột biến khi đạt 2.732 xe điện, áp sát vị trí của Nissan nhờ sự thành công của mẫu xe điện mini N-ONE e: ra mắt vào tháng 9/2025.

Nissan Sakura (trái) và Nissan Leaf (phải) là hai mẫu xe điện chủ lực đã giúp Nissan duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc trong suốt 15 năm tại Nhật Bản.

Bối cảnh thị trường và áp lực cạnh tranh

Mặc dù có sự bứt phá từ các hãng xe nội địa, xe thuần điện hiện mới chỉ chiếm khoảng 1,9% tổng lượng xe mới bán ra tại Nhật Bản. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn nhưng cũng đầy thách thức.

Tesla ghi nhận mức tăng trưởng 62% với khoảng 2.600 xe bán ra trong quý IV, nhưng lần đầu tiên bị cả ba hãng xe Nhật là Toyota, Nissan và Honda vượt mặt trong cùng một quý. Trong khi đó, thương hiệu Trung Quốc BYD cũng đang gia tăng sức ép khi đạt doanh số 832 xe trong quý cuối năm, tăng 72% và dự kiến sẽ tung ra thêm các mẫu xe điện mini vào năm 2026 để cạnh tranh trực tiếp tại thị trường này.

BYD Racco là mẫu xe điện siêu nhỏ đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc được phát triển riêng cho thị trường Nhật Bản.

Tầm nhìn thị trường xe xanh năm 2026

Để thúc đẩy người dân chuyển đổi sang xe xanh, Chính phủ Nhật Bản đã tăng mức trợ cấp tối đa cho mỗi xe điện lên tới 1,3 triệu yen (khoảng 8.300 USD) từ năm 2026. Các hãng xe như Suzuki cũng bắt đầu tham gia cuộc đua với mẫu e Vitara có mức giá cạnh tranh sau khi áp dụng trợ cấp.

Sự bứt phá của Toyota không chỉ thay đổi trật tự doanh số mà còn gửi đi tín hiệu về một cuộc đua khốc liệt hơn. Với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới và chính sách hỗ trợ từ chính phủ, năm 2026 được dự báo sẽ là thời điểm bùng nổ của xe điện tại xứ sở hoa anh đào, buộc các hãng xe phải liên tục cải tiến công nghệ pin và tối ưu giá thành để duy trì vị thế.