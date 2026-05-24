Trực tiếp bóng đá Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh hôm nay 24/5

|Brighton
|0
|0
|Man Utd
|Tiếp tục cập nhật
Trận Brighton đấu với Man Utd diễn ra lúc 22h ngày 24/5. VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu thuộc vòng 38 Ngoại Hạng Anh.
Man Utd bước vào vòng cuối với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có 68 điểm sau 37 trận, ghi 66 bàn và thủng lưới 50 lần. Man Utd đã chắc suất dự Champions League, nhưng vẫn còn động lực khép lại mùa giải bằng kết quả tích cực.
Phong độ của đội khách khá ổn định với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 10 trận gần nhất. Họ cũng đang bất bại 5 vòng liên tiếp. Trên sân khách, Man Utd thắng 3, hòa 5, thua 2 trong 10 trận gần đây.
Bruno Fernandes là nhân tố đáng chú ý khi đã có 20 kiến tạo ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Về lực lượng, Man Utd không có Matthijs de Ligt và Casemiro, còn Benjamin Sesko bỏ ngỏ khả năng thi đấu
Brighton đứng thứ 7 với 53 điểm sau 37 trận, ghi 52 bàn và nhận 43 bàn thua. Đội chủ sân Amex chỉ hơn Chelsea và Brentford 1 điểm, vì vậy trận đấu cuối vẫn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giữ suất dự cúp châu Âu.
Phong độ của Brighton trong 10 trận gần nhất là 6 thắng, 1 hòa và 3 thua, nhưng họ vừa thua 2 trong 3 vòng gần đây. Brighton có phong độ sân nhà không tồi: Thắng 5, hòa 3, thua 2 trong 10 trận gần nhất. Đáng chú ý, Brighton thắng liền 3 trận sân nhà trước Wolves, Chelsea và Liverpool.
Danny Welbeck là mũi nhọn nổi bật với 13 bàn ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Brighton vắng Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma và Adam Webster, trong khi Mats Wieffer chưa chắc ra sân.
Brighton đấu với Man Utd trên sân Amex ở vòng 38 Ngoại Hạng Anh. Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 24/5. Trọng tài chính của trận đấu là Samuel Barrott. Theo Opta, Brighton có 49,8% cơ hội thắng, cao hơn mức 26,9% của Man Utd.
Trong 10 trận gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Brighton thắng 7 trận, Man Utd thắng 3 trận. Riêng tại sân Amex, Brighton thắng 3 trong 5 lần tiếp Man Utd gần nhất.
Trận đối đầu mới nhất diễn ra ngày 11/1/2026 ở FA Cup, khi Brighton thắng 2-1 tại Old Trafford. Brajan Gruda và Danny Welbeck ghi bàn cho Brighton, còn Benjamin Sesko lập công cho Man Utd. Có tới 7 trong 10 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện từ 3 bàn trở lên.
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến trước vòng 38, vị trí của các đội như sau:
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|37
|69:26
|82
|2
|Man City
|37
|76:33
|78
|3
|Man Utd
|37
|66:50
|68
|4
|Aston Villa
|37
|54:48
|62
|5
|Liverpool
|37
|62:51
|59
|6
|Bournemouth
|37
|57:53
|56
|7
|Brighton
|37
|52:43
|53
|8
|Chelsea
|37
|57:50
|52
|9
|Brentford
|37
|54:51
|52
|10
|Sunderland
|37
|40:47
|51
|11
|Newcastle United
|37
|53:53
|49
|12
|Everton
|37
|47:49
|49
|13
|Fulham
|37
|45:51
|49
|14
|Leeds United
|37
|49:53
|47
|15
|Crystal Palace
|37
|40:49
|45
|16
|Nottingham
|37
|47:50
|43
|17
|Tottenham
|37
|47:57
|38
|18
|West Ham
|37
|43:65
|36
|19
|Burnley
|37
|37:74
|21
|20
|Wolves
|37
|26:67
|19
Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.