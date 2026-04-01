Omoda C5 SHS-H: SUV hybrid giá mềm tiết kiệm xăng, đấu Honda HR-V

Ngày 30/3, Liên doanh ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Omoda C5 SHS-H ra thị trường, với hai phiên bản Premium và Flagship có giá niêm yết lần lượt là 669 triệu và 749 triệu đồng.

Mẫu xe này được nhập khẩu từ Trung Quốc và nằm trong phân khúc SUV cỡ B+, cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ lớn như Honda HR-V và Toyota Corolla Cross.

Omoda C5 SHS-H là phiên bản cao cấp sử dụng động cơ hybrid tự sạc (HEV) của mẫu C5 đã được ra mắt tại Việt Nam từ năm 2024. Mặc dù có giá niêm yết từ 539 đến 669 triệu đồng cho ba phiên bản trước đó, C5 SHS-H đã có những cải tiến đáng kể về ngoại hình, hệ truyền động, khung gầm và trang bị an toàn.

Kích thước của Omoda C5 SHS-H là 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, tương đương với các phiên bản thuần xăng và gần tương đương với Toyota Corolla Cross (4.460 x 1.825 x 1.620 mm) trong khi nhỉnh hơn một chút so với Honda HR-V (4.347 x 1.790 x 1.590 mm).

Phiên bản hybrid này có một số điều chỉnh về thiết kế, bao gồm mặt nạ mới, thanh giá nóc và đuôi xe hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên dáng SUV lai Coupe khỏe khoắn. Đặc biệt, C5 SHS-H được trang bị hệ thống treo sau đa điểm, kính 2 lớp cách âm và chức năng đề nổ từ xa.

Nội thất của Omoda C5 SHS-H nổi bật với màn hình kép 12.3 inch, ghế lái chỉnh điện có chức năng sưởi/làm mát, và camera 540 độ. Các trang bị cao cấp như hệ thống 8 loa SONY, ghế da, sạc không dây và đèn viền nội thất chỉ có trên phiên bản Flagship. Về an toàn, mẫu xe này được trang bị 16 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và 7 túi khí.

Điểm nổi bật nhất của C5 SHS-H là hệ truyền động super hybrid, bao gồm động cơ 1.5L Turbo với công suất 141 mã lực kết hợp với mô tơ điện cho tổng công suất 201 mã lực, cùng hộp số DHT dành riêng cho xe hybrid. Theo thông tin từ nhà sản xuất, C5 SHS-H có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100km.

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng xe hybrid như một giải pháp tiết kiệm nhiên liệu trước khi chuyển sang xe thuần điện, việc Omoda & Jaecoo đưa C5 SHS-H vào thị trường được xem là một bước đi chiến lược. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình hiện đại, những người tìm kiếm một chiếc xe đa dụng nhưng vẫn chú trọng đến yếu tố kinh tế.

C5 SHS-H sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe hybrid trong phân khúc B+, bao gồm Honda HR-V e:HEV RS và Toyota Corolla Cross HEV, hai mẫu xe đã xây dựng được hình ảnh ổn định về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, khác với các thương hiệu Nhật Bản đã có uy tín lâu năm, Omoda & Jaecoo vẫn đang trong quá trình xây dựng niềm tin với khách hàng, điều này có thể khiến một số người tiêu dùng còn dè dặt khi xem xét các giá trị dài hạn như độ bền và chi phí sử dụng.