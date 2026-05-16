FIFA giảm giá sốc bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc

Theo AP, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đạt được thỏa thuận bán bản quyền phát sóng World Cup 2026 cho Trung Quốc, khi chỉ còn 27 ngày trước trận khai mạc. Gói bản quyền được chốt ở khoảng 60 triệu USD (khoảng 1.581 tỷ đồng), thấp hơn tới 5 lần so với con số FIFA từng đưa ra trong giai đoạn đàm phán ban đầu.

Theo thông báo từ FIFA, thỏa thuận ký với Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) bao gồm bản quyền của bốn kỳ World Cup tiếp theo, gồm hai giải nam và hai giải nữ, kéo dài đến năm 2031.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin FIFA chào bán gói bản quyền World Cup 2026 cho Trung Quốc với giá từ 250 đến 300 triệu USD. Ngay cả khi FIFA hạ giá xuống còn khoảng 120-150 triệu USD, mức chênh lệch vẫn quá lớn. Con số này bị đánh giá là quá cao, nhất là khi ngân sách CCTV có thể chi được cho thương vụ chỉ khoảng 60-80 triệu USD.

FIFA đạt thỏa thuận bán bản quyền phát sóng World Cup 2026 với Trung Quốc ở mức giá khoảng 60 triệu USD. (Nguồn: AP)

Việc đạt được thỏa thuận lần này diễn ra sau quá trình thương lượng kéo dài, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc cũng như giới truyền thông thể thao. Câu chuyện bản quyền World Cup nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người hâm mộ cho rằng mức giá FIFA đưa ra không còn phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.

Các chuyên gia nhận định World Cup vẫn là một trong những sự kiện thể thao có giá trị thương mại lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các đài truyền hình Trung Quốc đang ngày càng chịu nhiều áp lực trong việc cân đối chi phí mua bản quyền, khi thói quen theo dõi nội dung của khán giả thay đổi và doanh thu quảng cáo không còn tăng trưởng mạnh như trước.

Sức hút của World Cup tại Trung Quốc phần nào bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ lớn. Các thành phố đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico lệch từ 15 tiếng so với Bắc Kinh, khiến nhiều trận đấu diễn ra vào khung giờ không thuận lợi với khán giả châu Á.

Dù vậy, giải đấu này vẫn có lượng người theo dõi lớn tại quốc gia tỷ dân. Theo Reuters, Trung Quốc chiếm tới 17,7% lượng khán giả xem truyền hình truyền thống toàn cầu tại World Cup 2022. Trên nền tảng số và mạng xã hội, tỷ lệ này thậm chí lên tới gần 50%.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đầu tư rất mạnh vào World Cup 2026 - giải đấu được FIFA kỳ vọng mang về doanh thu hơn 11 tỷ USD. Lenovo hiện là một trong tám đối tác tài trợ hàng đầu của FIFA. Ngoài ra, Mengniu và Hisense cũng ký nhiều hợp đồng tài trợ lớn với tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới. Trước đó, tập đoàn Wanda từng ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với FIFA vào năm 2016, nhưng sớm kết thúc cách đây hai năm.

Việc thương lượng kéo dài được xem là khá bất thường, bởi ở những kỳ World Cup trước đây, vấn đề bản quyền thường hoàn tất trước thời điểm khai mạc ít nhất nửa năm.

“Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với CMG”, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cho biết trong thông báo chính thức của FIFA. Ông cũng có mặt tại Trung Quốc trong tuần này để làm việc với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.