Bố gọi điện cho HLV ngăn cản, ngôi sao trẻ mất suất dự World Cup

Theo Buli News, HLV trưởng Sabri Lamouchi quyết định gạch tên tiền đạo trẻ Louey Ben Farhat khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Tunisia (biệt danh “Đại bàng Carthage”). Lý do đến từ sự can thiệp bất ngờ của gia đình cầu thủ này.

Truyền thông Đức cho biết tiền đạo 19 tuổi đang khoác áo Karlsruhe đang nhận được sự quan tâm ở Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức nhờ màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn lượt về của mùa giải. Tuy nhiên, bố của Ben Farhat đã trực tiếp gọi cho HLV Lamouchi và nói rằng con trai mình vẫn còn quá trẻ để góp mặt ở một kỳ World Cup.

Nhà cầm quân người Pháp sau đó cố gắng liên lạc với Ben Farhat để làm rõ sự việc, nhưng không nhận được phản hồi từ cầu thủ này. Điều đó khiến ông quyết định loại anh khỏi danh sách đội tuyển Tunisia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ben Farhat bị khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 vì cuộc gọi bất ngờ từ bố của anh.

Sự vắng mặt của cầu thủ trẻ khiến nhiều người hâm mộ Tunisia nuối tiếc. Ben Farhat từng phải nghỉ thi đấu phần lớn giai đoạn đầu mùa vì chấn thương, nhưng đã trở lại mạnh mẽ trong màu áo Karlsruhe tại giải hạng 2 Đức. Anh cũng vừa có lần đầu khoác áo đội tuyển Tunisia ở các trận giao hữu gặp Haiti và Canada hồi tháng trước.

Tại World Cup 2026, Tunisia sẽ nằm ở bảng F cùng Nhật Bản, Hà Lan và Thụy Điển. Ngày 16/5, HLV Sabri Lamouchi công bố danh sách 26 cầu thủ của tuyển Tunisia tham dự World Cup 2026 với hàng loạt thay đổi đáng chú ý so với đội hình dự Cúp bóng đá châu Phi 2025. Một số gương mặt cũ không còn góp mặt, trong khi nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội lên tuyển lần đầu tiên.

Chia sẻ trong buổi họp báo công bố danh sách đội tuyển, Lamouchi thừa nhận việc lựa chọn nhân sự là điều không hề đơn giản. “Đây đều là những quyết định khó khăn. Nhưng tôi không ở đây để làm hài lòng bất kỳ cá nhân nào. Điều tôi hướng tới là mang lại điều tốt nhất cho bóng đá Tunisia và người hâm mộ”, chiến lược gia người Pháp cho biết.

Danh sách đội tuyển Tunisia

Thủ môn: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Mouhib Chamekh (Club Africain).

Hậu vệ: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Yan Valery (Young Boys Berne), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice).

Tiền vệ: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Rani Khedhira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (SC Braga).

Tiền đạo: Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (Hanovre 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sebastien Tounekti (Celtic Glasgow).