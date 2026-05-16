Robot hình người làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn một ngày

Figure AI, công ty khởi nghiệp về robot có trụ sở tại California (Mỹ), cho biết robot hình người của công ty hiện có thể làm việc tự động liên tục hơn 24 giờ, vượt xa mốc thời gian 8 giờ theo kế hoạch thử nghiệm.

Video Robot hình người AI “Bob” trong quá trình phân loại bưu kiện tự động 24/7. (Nguồn: X)

Trong thử nghiệm, ba robot có tên Bob, Frank và Gary của Figure AI chạy hệ thống AI Helix-02 tự động phân loại các bưu kiện nhỏ mà không cần sự điều khiển của con người.

“Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là vận hành robot trong 8 giờ. Sau khi không phát sinh sự cố nào, chúng tôi quyết định tiếp tục và hiện tại robot tự động làm việc liên tục hơn 24 giờ. Đây là 'lãnh địa' chưa được khám phá”, Brett Adcock, người sáng lập và CEO của Figure AI, viết trên mạng xã hội X.

Công ty cho biết các robot đã phân loại hơn 28.000 bưu kiện trong quá trình vận hành liên tục, đồng thời duy trì tốc độ xử lý gần tương đương lao động con người.

Theo Figure AI, robot phát hiện mã vạch, nhặt các gói hàng và đặt chúng úp mã vạch xuống băng chuyền bằng cách sử dụng camera tích hợp và khả năng suy luận của trí tuệ nhân tạo.

“Trung bình con người mất khoảng 3 giây cho mỗi gói hàng. Bob, Frank và Gary hiện đang đạt tốc độ tương đương với con người. Robot suy luận trực tiếp từ các điểm ảnh của camera”, Adcock cho biết.

Ngoài ra, các robot có thể tự động rời khỏi khu vực làm việc để bảo trì nếu xuất hiện sự cố phần mềm hoặc phần cứng, trong khi một robot khác sẽ tự động tiếp quản công việc để duy trì thời gian hoạt động.

Figure AI hiện cạnh tranh với các công ty như Tesla, Agility Robotics và Apptronik trong cuộc đua thương mại hóa robot hình người cho lĩnh vực kho bãi, sản xuất và logistics.