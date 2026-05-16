Miu Lê bị khởi tố, bắt giam liên quan ma tuý: Công ty quản lý xin lỗi

Tối 16/5, Công an TP Hải Phòng vừa thông tin kết quả xác minh, làm rõ vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi có thông tin, KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê tiếp tục đưa ra thông báo. Theo đó, công ty khẳng định quan điểm nhất quán luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc.

"Dù vô cùng đáng tiếc, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng", đại diện công ty cho biết.

Trong giai đoạn này, KIM Entertainment sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.

"Chúng tôi hiểu rằng, những thông tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng tột cùng cho quý khán giả, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. KIM Entertainment xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị vì sự việc đáng tiếc này", đơn vị quản lý của Miu Lê chia sẻ thêm.

Trước đó vào chiều 11/5, thông tin Miu Lê phải làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy khiến dân mạng dậy sóng. Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine và Ketamine, MDMA.