Gia tài phim 'trăm tỷ' của Miu Lê

Trước khi vướng ồn ào liên quan đến ma tuý, Miu Lê là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong hàng loạt dự án điện ảnh ăn khách với doanh thu từ vài chục đến hơn trăm tỷ đồng. Cô từng được xem là một trong những gương mặt “bảo chứng phòng vé” của điện ảnh Việt khi liên tiếp sở hữu nhiều tác phẩm đạt thành tích ấn tượng ngoài rạp chiếu.

“Em là bà nội của anh” doanh thu hơn 102 tỷ đồng

Ra mắt năm 2015, Em là bà nội của anh là phiên bản Việt hóa từ tác phẩm đình đám của Hàn Quốc với câu chuyện quen thuộc nhưng giàu cảm xúc về bà lão tuổi 70 bất ngờ quay trở lại thời thanh xuân rực rỡ của mình.

Trong phim, Miu Lê đảm nhận vai Thanh Nga. Đây được xem là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp điện ảnh của nữ ca sĩ, khi cô thể hiện được sự duyên dáng, hài hước nhưng vẫn giàu chiều sâu cảm xúc của một người phụ nữ từng trải sống trong thân xác tuổi 20.

Với vai diễn Thanh Nga, Miu Lê giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh.

Về doanh thu, Em là bà nội của anh tạo nên cơn sốt phòng vé khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng phim Việt thời điểm đó. Sau hơn một tháng công chiếu, nhà sản xuất công bố bộ phim đạt doanh thu hơn 76 tỷ đồng với khoảng một triệu lượt khán giả. Sau đó, tổng doanh thu của phim vượt mốc 102 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất thời điểm năm 2015 và là dấu mốc quan trọng đưa tên tuổi Miu Lê trở thành “bảo chứng phòng vé” thời điểm đó.

“Cô gái đến từ hôm qua” doanh thu 70 tỷ đồng

Ra mắt năm 2017, Cô gái đến từ hôm qua là tác phẩm chuyển thể từ truyện dài cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim mang màu sắc thanh xuân nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng đầy hoài niệm về tuổi học trò với những rung động đầu đời trong trẻo.

Trong phim, Miu Lê đảm nhận vai cô nàng xinh đẹp Việt An. Nhân vật mang vẻ ngoài khó gần nhưng lại khiến khán giả tò mò bởi sự bí ẩn và cá tính riêng. Diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình phù hợp với hình tượng nữ sinh giúp Miu Lê ghi điểm với khán giả trẻ.

Tạo hình của Miu Lê trong phim "Cô gái đến từ hôm qua"

“Nắng 2” doanh thu 40 tỷ đồng

Sau thành công của phần đầu, Nắng 2 tiếp tục khai thác đề tài tình mẫu tử với màu sắc hài hước nhưng vẫn lấy cảm xúc làm trung tâm.

Trong phim, Miu Lê vào vai Linh - nhân vật góp phần tạo nên nút thắt quan trọng cho câu chuyện. Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, sự xuất hiện của cô vẫn mang lại màu sắc trẻ trung và giúp bộ phim thu hút thêm khán giả trẻ.

Miu Lê thủ vai Linh - nhân vật góp phần tạo nút thắt quan trọng trong mạch truyện

Ra rạp năm 2017, Nắng 2 nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ hiệu ứng tích cực từ phần đầu cùng dàn diễn viên quen thuộc. Bộ phim đạt doanh thu 40 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt doanh thu tốt thời điểm đó.

“Anh thầy ngôi sao” doanh thu gần 24 tỷ đồng

Ra mắt năm 2019, Anh thầy ngôi sao là bộ phim mang màu sắc hài hước, lãng mạn kết hợp yếu tố âm nhạc. Trong phim, Miu Lê vào vai Sâm, cô gái vùng biển mạnh mẽ, năng động và có phần tinh nghịch. Đây được xem là một trong những vai diễn gần với tính cách ngoài đời của nữ diễn viên khi nhân vật mang nét cá tính, hoạt bát và thích “quậy”. Sự kết hợp giữa Miu Lê và Huyme mang lại nhiều tình huống nhẹ nhàng, hài hước cho bộ phim.

“Công chúa đảo” bụi bặm tên Sâm (Miu Lê thủ vai) và thầy giáo Hoàng (Huyme) tái ngộ sau dự án “Bạn gái tôi là sếp” trước đó

Dù không tạo cơn sốt lớn như một số tác phẩm trước đó, Anh thầy ngôi sao vẫn ghi nhận thành tích khả quan tại phòng vé với doanh thu gần 24 tỷ đồng.

“Đại tiệc trăng máu 8” doanh thu 32 tỷ đồng sau 3 tuần công chiếu

Ra mắt ngày 26/4, Đại tiệc trăng máu 8 là tác phẩm mới có sự tham gia của Miu Lê. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một nhà sáng tạo nội dung tham gia dự án điện ảnh táo bạo của nhân vật Tâm Ok.

Miu Lê đảm nhận vai nữ chính trong Đại tiệc trăng máu 8.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Lê Khánh, Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý… Tuy nhiên, sau khoảng ba tuần công chiếu, tác phẩm ghi nhận doanh thu khoảng 32,5 tỷ đồng, con số được đánh giá khá khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt cùng thời điểm. Theo nhiều đánh giá thị trường, phim đối diện nguy cơ thua lỗ khi cần mức doanh thu cao hơn để hòa vốn.

Liên quan đến Miu Lê, đại diện Cục Điện ảnh cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin nữ nghệ sĩ bị nghi liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc vẫn trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an.

Theo đại diện Cục Điện ảnh, bộ phim được cấp phép phổ biến theo đúng quy định của Luật Điện ảnh 2022. Việc xem xét các vấn đề liên quan sẽ được thực hiện sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra.