Suýt mất 150 triệu đồng vì kẻ giả danh cán bộ Hải quan

Công an xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời hỗ trợ một người dân tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội với thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan thông báo nhận quà từ nước ngoài.

Trước đó, ngày 19/5, bà H.T.D. (67 tuổi, trú thôn Nà Đứa, xã Hồng Thái) nhận được cuộc gọi và tin nhắn qua Zalo từ một người tự xưng là cán bộ hải quan.

Người này thông báo gia đình bà có quà gửi từ nước ngoài về Việt Nam với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Để nhận số quà trên, bà D. được yêu cầu chuyển trước 150 triệu đồng với lý do làm thủ tục nhận hàng.

Bà H.T.D. viết thư cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ công an xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Do lo lắng và chưa nắm rõ thông tin, bà D. đã mang toàn bộ nội dung tin nhắn, số điện thoại liên hệ đến công an xã Hồng Thái nhờ kiểm tra, xác minh.

Qua rà soát, công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Những kẻ này thường giả danh cán bộ cơ quan chức năng hoặc đơn vị vận chuyển, đưa ra thông tin có quà giá trị lớn từ nước ngoài nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm phí nhận hàng.

Công an xã Hồng Thái sau đó đã trực tiếp giải thích để bà D. nhận diện rõ phương thức hoạt động của nhóm lừa đảo. Nhờ được ngăn chặn kịp thời, bà D. không thực hiện giao dịch chuyển tiền nên tránh được thiệt hại tài sản.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, địa chỉ nhà ở cho người lạ hoặc các tài khoản quen biết qua mạng xã hội nhưng chưa xác thực danh tính.

Người dân cũng cần cảnh giác với các tin nhắn làm quen, thông báo nhận quà từ nước ngoài, nhờ nhận tiền hộ hoặc yêu cầu chuyển tiền để xác minh tài khoản, làm thủ tục hải quan.

Theo cơ quan chức năng, nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã trót chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.