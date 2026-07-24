Phát hiện 3 bộ hài cốt tập thể, 1 hài cốt đơn tại hố chôn mới ở CV Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 24/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện 3 bộ hài cốt tập thể và một bộ hài cốt đơn tại khu vực khai quật mới ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), cùng nhiều di vật kèm theo.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong sáng cùng ngày, lực lượng đã thực hiện đào thăm dò tại khu vực được xác định theo thông tin do các nhân chứng cung cấp. Tổng khối lượng đất đào trong ngày hơn 70m³.

Quá trình khai quật bước đầu phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt tập thể, một bộ hài cốt đơn cùng nhiều bộ di vật kèm theo.

Hố khai quật mới dài khoảng 10m, sâu hơn 1,5m. Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện che chắn tạm thời để thực hiện công tác tìm kiếm.

Theo lực lượng quy tập, bộ hài cốt tập thể là cụm hài cốt có thể gồm nhiều liệt sĩ đã phân hủy, đan xen vào nhau sau gần 60 năm nên chưa thể xác định số lượng cá thể cụ thể. Các bộ hài cốt sẽ tiếp tục được giám định, phân loại theo quy trình chuyên môn.

Đây là vị trí thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng kể từ ngày khai quật đầu tiên vào đầu tháng 7. Khu vực này nằm trong ba điểm được các cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nghi là hố chôn tập thể, trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý.

Như vậy, tính đến hết ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt tập thể.

Theo kế hoạch, ngày 25/7, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Việc phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều khả năng lưu giữ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy thêm các liệt sĩ trong thời gian tới.