AEON MaxValu Dream Home: Trải nghiệm mua sắm tiện lợi ngay tại khu dân cư

(VTC News) -

AEON MaxValu - mô hình siêu thị vừa và nhỏ gần khu dân cư

Tọa lạc tại Khu Chung cư Dream Home Resident, phường An Hội Tây, TP.HCM, AEON MaxValu Dream Home mới khai trương ngày 16/7 vừa qua và được phát triển theo định hướng của mô hình siêu thị vừa và nhỏ AEON MaxValu, với vị trí gần khu dân cư, hướng đến đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật và mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng, an toàn và an tâm cho khách hàng.

AEON MaxValu Dream Home – siêu thị vừa và nhỏ đầu tiên của AEON Việt Nam tại TP.HCM.

Trong diện tích sàn khoảng 400m², AEON MaxValu Dream Home mang đến không gian mua sắm thông thoáng, sạch sẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Các khu vực được bố trí khoa học, kết hợp với hệ thống bảng chỉ dẫn trực quan tại nhiều vị trí, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận từng nhóm ngành hàng và nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Sự thuận tiện còn được thể hiện ngay từ cách sắp xếp sản phẩm trong cửa hàng. Các nhóm hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt cá, bánh mì và thực phẩm chế biến sẵn được bố trí tại khu vực lối vào, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng lựa chọn những sản phẩm phục vụ bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày.

Khách hàng có thể lựa chọn mua sắm hơn 3.000 sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng khác nhau, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đến sữa, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Tất cả sản phẩm đều được quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng của AEON nhằm mang đến sự an toàn, an tâm cho khách hàng.

Sản phẩm được lựa chọn và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng của AEON nhằm mang đến sự an toàn, an tâm cho khách hàng.

Bên cạnh các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và các sản phẩm từ sữa, khu vực Delica và Bakery là một trong những điểm nhấn nổi bật của cửa hàng với đa dạng các món ăn chế biến sẵn, bánh mì và đồ ăn nhẹ mang hương vị kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đây là những lựa chọn phù hợp với nhịp sống hiện đại của người tiêu dùng đô thị, đồng thời góp phần mang đến những bữa ăn tiện lợi, an toàn và chất lượng cho gia đình.

Đa dạng sản phẩm và dịch vụ chỉ có tại AEON

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng của AEON như TOPVALU và HÓME CÓORDY.

Trong đó, TOPVALU mang đến các sản phẩm thực phẩm và hóa mỹ phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản thông qua hợp tác phát triển và sản xuất cùng các doanh nghiệp địa phương, còn HÓMECÓORDY cung cấp các sản phẩm gia dụng và trang trí nhà cửa với thiết kế tối giản, hiện đại và bền bỉ, góp phần nâng tầm phong cách sống cho khách hàng.

Không chỉ sở hữu vị trí gần khu dân cư và danh mục hàng hoá đa dạng, AEON MaxValu Dream Home còn mang đến nhiều tiện ích giúp khách hàng mua sắm linh hoạt hơn với dịch vụ giao hàng tận nơi và mua sắm qua điện thoại. Cửa hàng triển khai nhiều phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng, ví điện tử và mã QR.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đăng ký tài khoản WAON để tích điểm, nhận các ưu đãi và kết nối với hệ sinh thái bán lẻ của AEON tại Việt Nam.

Đa dạng hoạt động và ưu đãi tại AEON MaxValu Dream Home nhân dịp khai trương.

Việc khai trương AEON MaxValu Dream Home không chỉ đánh dấu sự hiện diện của mô hình MaxValu tại TP.HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung, mà còn là cột mốc trong hành trình mở rộng hệ sinh thái bán lẻ đa dạng của AEON tại Việt Nam nhằm mang trải nghiệm mua sắm thuận tiện và chất lượng đến gần hơn với các cộng đồng dân cư.