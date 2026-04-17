Giả danh cán bộ quân sự tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo

Chiều 17/4, Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết (Lâm Đồng), cho biết đơn vị tiếp nhận thông tin có đối tượng giả danh cán bộ của đơn vị và sử dụng con dấu giả để giao dịch mua bán, có dấu hiệu lừa đảo.

Theo tin báo từ một cửa hàng cung cấp văn phòng phẩm, thực phẩm trên địa bàn, có đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên Gia Huy liên hệ mua hàng và yêu cầu chuyển hàng hóa về địa chỉ là nơi đặt trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết.

Thông tin và con dấu giả mà đối tượng sử dụng để tạo lòng tin nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tạo lòng tin, đối tượng này tự xưng là cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết, sử dụng con dấu giả, đặt mua hàng và yêu cầu chuyển hàng về đơn vị.

Tuy nhiên, người bán nghi ngờ tính xác thực nên đã không giao hàng và liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết để xác minh thông tin, tránh bị lừa đảo.

Tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo của đối tượng.

Tìm hiểu hành vi này, được biết đối tượng mạo danh, giả con dấu của cơ quan Nhà nước nhằm tạo lòng tin cho cơ sở kinh doanh. Sau đó, tiếp tục đặt mua các sản phẩm khác như đồ hộp, mà đối tượng biết chắc tại cửa hàng đó không có, sau đó nhờ mua dùm, kèm theo yêu cầu mua sản phẩm cần của doanh nghiệp A, B... với địa chỉ, tài khoản kèm theo (thực tế là tài khoản lừa đảo), cùng đề nghị chia chênh lệch giá sau đó.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Phan Thiết nhận định, đây là hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh.

Vì vậy, đơn vị khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu khả nghi, lừa đảo phải báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.