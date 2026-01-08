Công an TP.HCM cảnh báo loạt chiêu lừa đảo gia tăng mạnh dịp Tết

(VTC News) -

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 8/1, đại diện Công an TP.HCM đã đưa ra cảnh báo về tình trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng mạnh vào dịp cận Tết Nguyên đán.

Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, đánh trúng tâm lý mua sắm, đi lại, giải trí của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động lừa đảo thường bùng phát mạnh vào thời điểm trước, trong và sau Tết.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Theo Thượng tá Hồ Thọ Hải, các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao, nhu cầu đi lại, du lịch, cũng như sự quan tâm của người dân đối với các chính sách an sinh, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết để dựng lên nhiều kịch bản tinh vi, khiến không ít người sập bẫy.

Một trong những thủ đoạn phổ biến được cơ quan công an chỉ ra là việc các đối tượng mạo danh cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc Chính phủ. Các đối tượng thường đưa ra thông tin về việc tặng quà Tết, hỗ trợ an sinh xã hội, các chương trình từ thiện, nghĩa tình nhằm tạo sự tin tưởng cho người dân.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cài đặt các ứng dụng lạ hoặc nhấn vào những đường link không rõ nguồn gốc. Khi người dân làm theo, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản cá nhân, từ đó đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng tâm lý ham khuyến mãi của người dân dịp cuối năm để tung ra hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi Tết giả mạo. Các trang web, fanpage được thiết kế tinh vi, có giao diện gần giống với các thương hiệu uy tín, khiến người dân khó phân biệt thật, giả.

Theo đại diện PA05, dịp Tết là thời điểm nhu cầu di chuyển, đặt vé tàu xe, máy bay và đặt phòng khách sạn của người dân tăng cao. Nắm bắt điều này, các đối tượng lừa đảo dựng lên nhiều kịch bản liên quan đến việc đặt vé giá rẻ, phòng khách sạn ưu đãi, tour du lịch hấp dẫn.

Không ít trường hợp người dân chuyển tiền đặt cọc nhưng sau đó không thể liên lạc được với bên bán, hoặc nhận ra mình đã truy cập vào các website giả mạo. Đáng chú ý, các đối tượng còn chi tiền để chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và các công cụ tìm kiếm, nhằm tiếp cận nạn nhân một cách nhanh chóng.

“Những người dân thiếu kinh nghiệm, mất cảnh giác rất dễ sập bẫy khi truy cập vào các trang web này, nhất là các đường link được quảng cáo ở vị trí nổi bật”, Thượng tá Hồ Thọ Hải cảnh báo.

Chiêu lừa đảo gia tăng mạnh dịp Tết. (Ảnh minh họa)

Để phòng ngừa, hạn chế thiệt hại cho người dân trong dịp Tết, Công an TP.HCM đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng. Trong đó, việc nâng cao ý thức cảnh giác được xác định là yếu tố then chốt, có thể giúp giảm từ 80-90% nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Việc cài đặt ứng dụng chỉ nên thực hiện thông qua các kho ứng dụng chính thống như Google Play (CH Play) hoặc App Store để đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Đặc biệt, người dân cần tuyệt đối bảo mật mã OTP. Thượng tá Hồ Thọ Hải nhấn mạnh, mã OTP chỉ được sử dụng trong trường hợp chuyển tiền đi, không bao giờ dùng để nhận tiền. Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc cung cấp mã OTP đều là dấu hiệu rõ ràng của hành vi lừa đảo.

Đối với việc đặt các dịch vụ du lịch, vé tàu xe, khách sạn, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn các đại lý, cơ sở uy tín, có địa chỉ rõ ràng và có thể kiểm chứng. Khi tìm kiếm thông tin trên mạng, người dân cần thận trọng với các kết quả hiển thị đầu tiên, đặc biệt là những trang có gắn nhãn “được tài trợ”, bởi đây thường là vị trí mà các đối tượng lừa đảo chi tiền quảng cáo để tiếp cận nạn nhân.

Công an TP.HCM cho biết, việc tuân thủ các khuyến cáo trên sẽ giúp người dân chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tài sản cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng, để mọi người có thể đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn và trọn vẹn.