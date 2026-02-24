Cây đổ ở vườn hoa Hà Nội, một phụ nữ nhập viện

(VTC News) -

Chiều 24/2, ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ (Hà Nội), cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý vụ cây đổ khiến một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu tại vườn hoa Lý Tự Trọng.

Hiện trường vụ cây đổ ở vườn hoa Lý Tự Trọng.

Thời điểm xảy ra sự việc, hai người đi xe máy ngang qua một cây cổ thụ bên trong vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ) thì cây bất ngờ đổ, khiến cả hai người ngã ra đường.

Trong đó, một phụ nữ bị thương, được người dân sống gần khu vực đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, chính quyền địa phương và Công an phường Tây Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.

Ngày hôm nay thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ. Thời điểm cây đổ không có gió lớn.

Cách đây không lâu, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Hà Nội. Sáng 26/8/2025, do ảnh hưởng của bão Kajiki, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng nhiều nơi.

Tại khu vực giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập. Cây đổ đè trúng 2 ô tô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ. Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài. Rất may mắn, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.