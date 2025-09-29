Đi kiểm tra tình hình mưa bão, cán bộ thôn ở Thanh Hóa bị cây đổ đè chết

(VTC News) -

Theo đó, sáng 29/9, sau khi cơn bão số 10 đổ bộ vào Thanh Hóa gây mưa lớn, gió giật mạnh đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị đổ rạp. Ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1965, Bí thư chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn) đi kiểm tra các hộ dân đang bị bão hoành hành. Tuy nhiên không may cây xanh đổ nghiêng, đè trúng ông H.

Lực lượng chức năng đang đưa thi thể ông H. về nhà để lo hậu sự.

Người dân sau khi phát hiện sự việc đã đưa ông H. đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên ông H. không qua khỏi. Người dân Bản Thiện 3 đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông H.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 28/9 tại Thanh Hoá có mưa rất to kèm gió lớn khiến nhiều cây xanh tại phường Hàm Rồng, phường Hạc Thành, phường Đông Sơn và nhiều địa phương khác trong tỉnh bị bật gốc, gãy đổ, gây ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người dân.

Bão số 10 hoành hành nhiều giờ ở Thanh Hóa, gây thiệt hại khá nặng.

Hiện tại Thanh Hóa vẫn đang có mưa to, gió giật mạnh khiến nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt, các lực lượng chức năng đã phải xuyên đêm phối hợp với địa phương vận động, hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán người dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã sơ tán 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu sinh sống trong vùng mép nước, vùng trũng thấp, vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển sơ tán hơn 200 người khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Tại vùng biển Sầm Sơn, gió mạnh đánh cây đổ nghiêng ngả, nhiều nơi ngập sâu.