6 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử hình sự trong năm 2025

Theo thông cáo của Ban Nội chính Trung ương, ngày 25/12, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên thứ 29 của Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá trong năm 2025, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được tập trung chỉ đạo quyết liệt, vừa phục vụ các nhiệm vụ chiến lược, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước, vừa khắc phục những sơ hở, bất cập, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo ghi nhận, các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc; các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp đã được tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm.

"Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự", thông cáo nêu rõ.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỷ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 6 vụ án/104 bị can từ 4 vụ việc; khởi tố bổ sung 172 bị can trong 16 vụ án; kết luận điều tra 14 vụ án/323 bị can; truy tố 14 vụ án/251 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/167 bị cáo; xét xử phúc thẩm 14 vụ án/253 bị cáo; trong đó đã kết thúc điều tra, truy tố, hoàn thành xét xử sơ thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể như: Kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế; vụ án xảy ra tại Công ty ZHolding; vụ án liên quan đến dự án giao đất tại sân bay Nha Trang…

Hoàn thành xét xử sơ thẩm: Vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An; vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn; vụ án xảy ra tại Dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng); vụ án xảy ra tại Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Lâm Đồng; vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu máy tính VN, Bộ Thông tin và Truyền thông; vụ án xảy ra tập đoàn Thái Sơn, công ty CP Đất hiếm Việt Nam; vụ án xảy ra Tổng công ty Chè Việt Nam; vụ án xảy ra dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, Đồng Nai; vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Khởi tố 373 bị can về các hành vi lãng phí

Ban Chỉ đạo đánh giá công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Riêng các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỷ đồng (đạt 55%), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là 119.830 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí theo đúng nguyên tắc "không để lãng phí kéo dài nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm", góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua rà soát của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân loại, có phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; đến nay đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Nhất là, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Thanh tra Chính phủ đã quyết liệt triển khai, hoàn thành thanh tra đối với hơn 70 dự án, chỉ đạo hoàn thành thanh tra đối với 421 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 62 vụ án/373 bị can về các hành vi lãng phí để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Không chỉ ở Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2025, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa gần 100 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, chi bộ; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo cáo cho thấy, ở địa phương đã xử lý 98 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có 46 trường hợp bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã khẩn trương, quyết liệt trong thực hiện cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu và thu hồi tài sản; đồng thời đã chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong năm 2025 đã có hơn 250 trường hợp cán bộ, đảng viên các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị xử lý kỷ luật do tham nhũng, tiêu cực, trong đó có hơn 60 trường hợp bị xử lý hình sự...