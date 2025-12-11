Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng chống tham nhũng phải thường xuyên, liên tục

Sáng nay (11/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sát với thực tế của các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được và kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng để công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ngày càng hoàn thiện, có trọng tâm, trọng điểm để cả hệ thống chính trị tiếp tục triển khai thực hiện, tiến tới chặn đứng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tinh thần là không kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa.

Sau khi chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được mà cần triển khai quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, 'không có vùng cấm", "không có ngoại lệ" với 3 yêu cầu và 5 trọng tâm.

Cụ thể, yêu cầu thứ nhất: phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Yêu cầu thứ hai là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm, nhân văn, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", đồng thời bảo vệ cán bộ, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không để sợ sai, sợ trách nhiệm, cản trở sự phát triển.

Yêu cầu thứ ba là phải chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm, phát huy vai trò, tính chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, sự giám sát của nhân dân, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chi bộ, không để vi phạm nhỏ, tích tụ thành sai phạm lớn, không để tái diễn các sai phạm cũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương tặng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, xóa bỏ triệt để cơ chế xin - cho, triển khai thực chất các biện pháp kê khai, công khai tài sản, tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, chi bộ.

Đặc biệt, sớm cải cách tiền lương, cải cách tư pháp, hoàn thiện về thể chế, pháp luật, để các đối tượng không dám và không thể tham nhũng.