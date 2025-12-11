Hiện xe thể thao CBR150R trong tháng 12 này tiếp tục được hãng Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Đặc biệt, tiêu chuẩn và thể thao. Đi kèm theo 3 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen xám, đỏ và đen đỏ.

So với tháng trước, giá niêm yết của xe Honda CBR150R trong tháng 12/2025 vẫn ổn định, cụ thể như sau: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt đang có giá bán 73,29 triệu đồng và bản thể thao đang có giá bán 73,79 triệu đồng.

Honda CBR150R phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Honda CBR150R là mẫu sportbike cỡ nhỏ hướng đến người dùng yêu thích phong cách thể thao nhưng vẫn cần sự linh hoạt trong di chuyển hằng ngày. Xe sở hữu thiết kế full-fairing sắc nét, lấy cảm hứng từ đàn anh CBR1000RR, với cụm đèn LED góc cạnh, thân xe khí động học và dáng ngồi đậm chất “racing”. Ngoại hình hiện đại, gọn gàng giúp CBR150R nổi bật cả khi chạy phố lẫn xuất hiện tại các buổi tụ tập đam mê xe thể thao.

Về vận hành, CBR150R được trang bị động cơ DOHC 150cc cho khả năng tăng tốc mượt mà, kết hợp hộp số 6 cấp mang lại cảm giác lái linh hoạt và bốc trong phân khúc. Phuộc USD, phanh đĩa ABS (tùy phiên bản) và khung sườn chắc chắn giúp xe ổn định khi ôm cua hoặc chạy tốc độ cao. Với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, trang bị hiện đại và chi phí sử dụng hợp lý, Honda CBR150R là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn bước vào thế giới sportbike một cách dễ tiếp cận và đầy hứng khởi.

Giá xe máy CBR150R tại các đại lý trong tháng 12 này không có sự biến động nào. So với giá đề xuất của hãng, giá bán thực tế cao hơn khoảng 4,71 - 5,21 triệu đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 72,29 77,5 5,21 Phiên bản đặc biệt Đen xám 73,29 78,3 5,11 Phiên bản thể thao Đỏ 73,79 78,5 4,71

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí bảo hiểm xe, phí VAT, phí cấp biển số và phí trước bạ. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.