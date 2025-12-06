Hiện xe Super Cub C125 của Honda trong tháng 12/2025 vẫn bán ra thị trường với 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt. Đi kèm theo 3 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Xanh xám, đen và xanh dương.

So với tháng 11, giá niêm yết của xe Honda Super Cub C125 trong tháng 12 này không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn đang có giá bán 86.292.000 đồng và phiên bản đặc biệt vẫn đang có giá bán 87.273.818 đồng.

Honda Super Cub C125 phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda Super Cub C125 là phiên bản hiện đại của dòng Cub huyền thoại, được làm mới bằng những công nghệ và chi tiết cao cấp. Thiết kế của xe trung thành với phong cách retro đặc trưng, từng chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo nên cảm giác sang trọng và khác biệt trong phân khúc xe số.

Bên cạnh thiết kế mang tính biểu tượng, Super Cub C125 được trang bị động cơ 125cc mạnh mẽ, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Xe còn sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại như hệ thống khóa thông minh Smart Key, phanh đĩa trước kết hợp ABS (ở bản mới), cụm đồng hồ điện tử và yên đơn tạo vị thế đặc trưng của dòng Cub. Với sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, thiết kế tinh xảo và công nghệ hiện đại, đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một “tuyên ngôn phong cách” dành cho người dùng yêu xe và yêu sự khác biệt.

Tại các đại lý, giá xe máy Super Cub C125 trong tháng 12/2025 không có sự biến động mới nào. Mức giá thực tế cao hơn giá đề xuất khoảng 6.208.000 - 6.226.182 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Xanh xám 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Xanh dương 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Phiên bản đặc biệt Đen 87.273.818 93.500.000 6.226.182

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí trước bạ, phí VAT, phí bảo hiểm xe và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.