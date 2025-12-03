Hiện xe tay ga Lead trong tháng 12/2025 vẫn được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Đi kèm với 5 tùy chọn màu sắc như: Trắng đen, đỏ đen, đen nâu, xanh đen và bạc đen.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Lead trong tháng 12 này không có sự thay đổi nào so với tháng 11/2025, cụ thể: Bản tiêu chuẩn vẫn có mức giá bán 39.557.455 đồng, bản cao cấp vẫn có mức giá bán 41.717.455 đồng và bản đặc biệt vẫn có mức giá bán 45.644.727 đồng.

Honda Lead phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Nổi bật trong phân khúc xe tay ga cho nữ, Lead chinh phục khách hàng Việt nhờ thiết kế hiện đại, thanh lịch cùng hàng loạt tiện ích. Điểm cộng lớn nhất của mẫu xe tay ga này chính là cốp xe rộng với dung tích lên đến 37 lít, lý tưởng cho nhu cầu đựng đồ cá nhân như túi xách, nón bảo hiểm hay cả đồ đi chợ hằng ngày.

Bên cạnh đó, Honda Lead còn được trang bị khối động cơ eSP 125cc mạnh mẽ, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều công nghệ hiện đại như khóa thông minh Smart Key, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Với sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ cùng công năng, Lead tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ trong đô thị hiện đại.

Theo ghi nhận, giá xe máy Lead tại các đại lý trong tháng 12/2025 tiếp tục bình ổn. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 5.282.545 - 5.355.273 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Lead bản đặc biệt.

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp Trắng đen 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Bạc đen 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Đen nâu 45.644.727 51.000.000 5.355.273

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã gồm VAT, phí trước bạ, phí cấp biển số xe và phí bảo hiểm. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.