Mẫu xe tay ga Liberty trong tháng 12 này tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản: Liberty 125, Liberty 125 Z và Liberty 125 S. Trong đó có 7 tùy chọn màu sắc như: Đen đỏ, nâu đen, trắng, xanh, xám, đen và xanh trắng đi kèm.

So với tháng 11/2025, giá niêm yết của xe Piaggio Liberty trong tháng 12/2025 vẫn được duy trì ở mức cũ, cụ thể: Liberty 125 tiếp tục có giá bán 57,5 triệu đồng, Liberty 125 S tiếp tục có giá bán 57,9 triệu đồng và Liberty 125 Z tiếp tục có giá bán 59,3 triệu đồng.

Piaggio Liberty 125 S. (Ảnh: Piaggio)

Xuất hiện như một làn gió mới, Piaggio Liberty nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt nhờ thiết kế thời trang, trẻ trung đậm chất châu Âu thời thượng. Mẫu xe tay ga này không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch mà còn thể hiện được sự đẳng cấp và cá tính dành cho người lái.

Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, Liberty còn gây ấn tượng với khối động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, yếu tố giúp cho mẫu xe ga này khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Tại các đại lý, giá xe máy Liberty trong tháng 12 này không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế cao hơn khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản 125 Z.

Bảng giá xe máy Piaggio Liberty mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe máy Piaggio Liberty mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Liberty 125 Trắng 57,5 57,5 0 Liberty 125 S Xanh 57,9 58 0,1 Xám 57,9 58 0,1 Đen 57,9 58 0,1 Liberty 125 Z Đen đỏ 59,3 59,5 0,2 Xanh trắng 59,3 59,5 0,2 Nâu đen 59,3 59,5 0,2

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí biển số và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Piaggio và khu vực bán xe.