Theo ghi nhận, mức giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Suzuki trong tháng 12 này không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 11/2025. Giá bán hiện đang dao động trong khoảng từ 53.490.000 - 132.900.000 đồng, cụ thể:

- Mẫu xe Satria F150 với một phiên bản vẫn có giá bán 53.490.000 đồng.

- Mẫu xe V-Strom 250SX với một phiên bản vẫn đang có giá 132.900.000 đồng.

Suzuki V-Strom 250SX. (Ảnh: Suzuki)

Giá xe máy Suzuki tại các đại lý trong tháng 12/2025 tiếp tục ổn định. So với giá đề xuất, giá thực tế thấp hơn khoảng 590.000 - 900.000 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Suzuki Satria F150 bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy hãng Suzuki mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Satria F150 Phiên bản đặc biệt 53.490.000 52.900.000 -590.000 V-Strom 250SX Phiên bản tiêu chuẩn 132.900.000 132.000.000 -900.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm xe và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Suzuki và khu vực bán xe.