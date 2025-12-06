Theo ghi nhận, xe số Blade 110 của Honda trong tháng 12 này vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản như: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Kèm theo các phiên bản sẽ có 3 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đen xanh, đen đỏ và đen.

So với tháng 11/2025, giá niêm yết xe Honda Blade 110 trong tháng 12/2025 tiếp tục ổn định, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn đang có giá bán 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn đang có giá bán 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao vẫn đang có mức giá bán 21.943.637 đồng.

Honda Blade 110 phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Honda Blade 110 là mẫu xe số phổ thông hướng đến những người dùng cần một phương tiện bền bỉ, tiết kiệm và dễ vận hành trong mọi điều kiện di chuyển. Xe sở hữu thiết kế thể thao với các đường nét góc cạnh, mạnh mẽ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Kiểu dáng gọn gàng giúp linh hoạt trong phố đông, trong khi bộ tem mới mang phong cách trẻ trung góp phần tăng tính nhận diện cho mẫu xe.

Về vận hành, Blade 110 được trang bị động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu, khả năng tăng tốc ổn định và độ bền cao – vốn là điểm mạnh truyền thống của Honda. Hệ thống phanh và giảm xóc được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác lái chắc chắn, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với mức giá dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp và độ tin cậy cao, Honda Blade 110 tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng tin cậy trong phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam.

Hiện giá xe máy Blade 110 tại các đại lý trong tháng 12 này không có sự biến động mới nào. Giá thực tế cao hơn khoảng 3.529.091 - 3.656.363 đồng/xe so với giá đề xuất, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Blade 110 phiên bản thể thao.

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Đen xanh 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Phiên bản đặc biệt Đen 20.470.909 24.000.000 3.529.091 Phiên bản thể thao Đen xanh 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen đỏ 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen 21.943.637 25.600.000 3.656.363

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã gồm VAT, phí trước bạ, phí biển số và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.