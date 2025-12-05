Bảng giá xe máy Medley mới nhất tháng 12/2025

Trong tháng 12, xe tay ga Medley vẫn được hãng Piaggio bán ra thị trường với 2 phiên bản: Medley 125 S và Medley 150 S. Kèm theo các phiên bản sẽ có 3 tùy chọn màu sắc như: Đen, xanh và trắng.

So với tháng 11/2025, giá niêm yết của Piaggio Medley trong tháng 12/2025 không có sự điều chỉnh nào, cụ thể: Medley 125 S vẫn đang có mức giá bán 80 triệu đồng và Medley 150 S vẫn đang có mức giá bán 96,8 triệu đồng.

Piaggio Medley 150 S. (Ảnh: Piaggio)

Piaggio Medley là mẫu xe tay ga cao cấp hướng đến người dùng đô thị, nổi bật với thiết kế pha trộn giữa sự sang trọng đặc trưng của Ý và tính tiện dụng hiện đại. Ngoại hình của Medley mang đậm phong cách châu Âu với những đường nét bo tròn thanh lịch, phần đầu xe tinh tế cùng hệ thống chiếu sáng LED cao cấp.

Bên trong vẻ ngoài lịch lãm là khối động cơ iGet tiên tiến, tối ưu cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cũng như thân thiện môi trường. Medley còn gây ấn tượng với loạt trang bị thường chỉ thấy ở phân khúc cao hơn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, cốp xe 36 lít, cùng công nghệ Start & Stop. Tất cả giúp Piaggio Medley trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng đề cao sự tiện nghi, an toàn và phong cách trong mỗi chuyến đi.

Giá xe máy Medley tại các đại lý trong tháng 12 này nhìn chung vẫn ổn định. Hiện giá bán thực tế với giá đề xuất của hãng không có sự chênh lệch và giá bán cao nhất được ghi nhận đối với xe Medley phiên bản 150 S.

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Medley mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Medley 125 S Trắng 80 80 0 Đen 80 80 0 Xanh 80 80 0 Medley 150 S Trắng 96,8 96,8 0 Đen 96,8 96,8 0 Xanh 96,8 96,8 0

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí cấp biển số và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo thời điểm của các đại lý Piaggio và khu vực bán xe.