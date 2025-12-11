Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 dự kiến đón bệnh nhân từ quý I/2026

(VTC News) -

Thông tin do TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết tại buổi cung cấp thông tin y tế năm 2025. Với đặc thù ngoại khoa, khu vực dân cư xung quanh bệnh viện có thể được ưu tiên phẫu thuật tại cơ sở mới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và giảm tải đáng kể cho cơ sở 1.

Theo ông Hùng, 14 năm trước, ngành y tế đối mặt tình trạng quá tải nghiêm trọng. Ở một số bệnh viện tuyến cuối, ba người chung một giường bệnh là chuyện thường, bệnh nhân phải nằm tạm ghế đá, ăn vội ổ bánh mì để chờ lượt trị xạ.

Có thời điểm lãnh đạo Bộ Y tế thị sát và chứng kiến cảnh bệnh nhân phải chui ra từ gầm giường để bác sĩ thăm khám. Cùng với áp lực quá tải, vấn nạn khác cũng nảy sinh, làm méo mó nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ thực tế ấy, Chính phủ xác định muốn cải thiện chất lượng phục vụ phải thay đổi cả cơ chế và điều kiện hạ tầng. Lộ trình đầu tư cho ngành y tế được định hướng rõ ràng: xây dựng mới năm bệnh viện tại ba miền, trong đó có hai cơ sở đặc biệt tuyến cuối thường xuyên ở tình trạng quá tải trầm trọng nhất. Mục tiêu đặt ra là giảm tải cho hệ thống, san đều gánh nặng điều trị và tạo môi trường chuyên môn tốt hơn cho người bệnh.

TS.BS Dương Đức Hùng – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Như Loan)

Những năm qua, chất lượng chuyên môn tại tuyến cuối khiến người dân tin tưởng và đổ về ngày càng đông. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho tuyến tỉnh còn eo hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu bệnh lý phức tạp, dẫn đến hiện tượng “dồn” lên tuyến y tế trung ương. Số lượng bệnh nhân tăng nhanh tạo áp lực lớn lên nhân sự, từ bác sĩ đến điều dưỡng và kỹ thuật viên.

"Cách đây 6-7 năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bắt đầu tuyển lực lượng cho cơ sở 2, đào tạo liên tục để đảm bảo khi đưa xuống làm việc có thể hòa nhập ngay, không xảy ra khoảng cách chuyên môn giữa hai cơ sở", ông Hùng cho biết.

Nhiều thế hệ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã được luân phiên thực hành, tập huấn kỹ năng mềm và chuẩn hóa quy trình làm việc, nhằm bảo đảm khi cơ sở mới vận hành sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở 1.

Việc xây dựng cơ sở 2 không chỉ là mở thêm một bệnh viện mà là hoàn thiện bốn trụ cột: hạ tầng, trang thiết bị, con người và cơ chế vận hành. Sau khi nhà thầu bàn giao hạng mục xây dựng - dự kiến vào ngày 19/12, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện lắp đặt máy móc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý hệ thống xả thải và các bước phân cấp nội bộ.

Bệnh viện đề xuất vận hành trước 30% công suất, tương đương khoảng 300 giường bệnh; khi hệ thống chạy trơn tru sẽ tiếp tục mở rộng dần để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Bệnh viện đang bước vào giai đoạn nước rút để sẵn sàng vận hành đồng bộ. Nếu kiên định thực hiện đúng kế hoạch, cơ sở 2 sẽ trở thành lời giải quan trọng cho bài toán quá tải kéo dài hàng chục năm, đồng thời mở ra thời kỳ nâng cao chất lượng dịch vụ, phân bổ lại dòng bệnh nhân và tạo môi trường điều trị nhân văn, bền vững hơn cho cả người dân lẫn nhân viên y tế.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay, các nhà thầu đã tích cực thi công, hoàn thiện các hạng mục như: đường giao thông, bãi đỗ xe; lắp đặt nội thất, thiết bị hội trường, lắp đặt bảng biển; sơn sửa trong, ngoài nhà; lắp đặt hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trong nhà; hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí; hoàn thiện và chạy thử hệ thống cung cấp khí y tế, hệ thống RO.

Các nhà thầu đang triển khai cung cấp, lắp đặt một số thiết bị trong tổng số 83 thiết bị y tế thuộc Dự án Việt Đức 2.

Đối với phần thiết bị y tế áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Ban Quản lý dự án đang tổ chức đấu thầu (đã có kết quả đấu thầu của 4/6 gói thầu thuộc Dự án Bạch Mai 2; Dự án Việt Đức 2 dự kiến bắt đầu mở thầu từ ngày 11/12/2025).

Dự kiến bàn giao toàn bộ thiết bị tại công trường trước 31/3/2026; hoàn thành công tác lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị trước ngày 30/4/2026.

Hai bệnh viện đã xây dựng phương án chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, có phương án luân chuyển thiết bị giữa 2 cơ sở để sẵn sàng tiếp nhận và vận hành bệnh viện ngay khi được bàn giao.