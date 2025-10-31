Phấn đấu khánh thành cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào ngày 19/12

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 591/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Bộ Y tế, BQL dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các công việc của hai dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, BQL dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, chủ động, tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ còn lại.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, chỉ đạo BQL dự án khẩn trương thẩm định và phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công hạng mục cơ điện của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai theo quy định; thực hiện việc ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng ngay sau khi dự toán thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; giải quyết dứt điểm việc thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành, không liên quan trực tiếp đến dự toán thiết kế bản vẽ thi công.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra thực tế Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. (Ảnh: VGP/Đức Tuân)

Phối hợp với các Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế PCCC và các hồ sơ làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định; hoàn thành các nhiệm vụ này trước ngày 10/11/2025. Chỉ đạo BQL dự án gấp rút hoàn thiện các hạng mục hạ tầng ngoài tòa nhà; hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Cùng với đó là chỉ đạo BQL dự án, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy công tác mua sắm, đấu thầu thiết bị bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật và vận hành khi hai bệnh viện bắt đầu đi vào hoạt động.

Dự kiến tổ chức khánh thành 2 bệnh viện vào 19/12

Bộ Y tế trao đổi, thống nhất với Bộ Xây dựng rà soát kỹ tiến độ, xem xét hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ theo quy định; phấn đấu tổ chức khánh thành hai công trình cùng dịp với lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025–2030 (dự kiến tổ chức vào ngày 19/12/2025), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025.

Bộ Công an chủ trì, hướng dẫn Bộ Y tế, BQL dự án, các nhà thầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, thẩm định thiết kế PCCC ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ và phê duyệt nghiệm thu PCCC cho hai công trình dự án theo quy định.

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan theo tinh thần Nghị quyết số 34/NQ-CP; chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục còn lại theo quy định...

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp với các nhà thầu khẩn trương, tập trung hoàn thiện hồ sơ thiết kế PCCC và hồ sơ làm cơ sở thanh quyết toán; tập trung tối đa nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, BQL dự án để hoàn thành các hạng mục còn lại tại công trình dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết, đúng quy định pháp luật.