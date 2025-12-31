Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

(VTC News) -

Sáng 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm); Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Xuân Trường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác: Giảng viên Học viện An ninh Nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương hiện nay có Trưởng ban Phan Đình Trạc và 7 Phó ban, gồm các ông: Lê Minh Trí (Phó Trưởng ban Thường trực), Võ Văn Dũng, Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Xuân Trường.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.