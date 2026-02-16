12 con giáp nên mặc đồ màu gì trong năm mới Bính Ngọ 2026?

(VTC News) -

Việc lựa chọn màu sắc trang phục phù hợp trong năm mới từ lâu đã trở thành mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo quan niệm văn hóa phương Đông, màu sắc không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo bên ngoài mà còn góp phần tạo nên trạng thái tinh thần tích cực, giúp mỗi người tự tin hơn khi bước vào một năm mới. Vậy trong năm Bính Ngọ 2026, 12 con giáp nên mặc đồ màu gì để khởi đầu năm mới thuận lợi và tràn đầy năng lượng?

12 con giáp nên mặc màu gì trong năm mới Bính Ngọ?

Theo quan niệm truyền thống, mỗi con giáp có sự tương thích với một số gam màu nhất định. Những màu sắc này giúp cân bằng cảm xúc, tạo cảm giác an tâm và hứng khởi hơn trong năm mới. Dưới đây là gợi ý chi tiết về màu sắc phù hợp cho 12 con giáp trong năm Bính Ngọ 2026 để bạn dễ dàng lựa chọn trang phục.

Tuổi Tý

Nếu bạn đang tìm hiểu năm mới tuổi Tý mặc màu gì, các gam màu như xanh dương, trắng và xám nhạt được xem là lựa chọn phù hợp. Đây là những màu sắc mang lại cảm giác cân bằng, nhẹ nhàng và giúp tuổi Tý duy trì sự ổn định trong năm mới.

Một set trang phục gồm áo sơ mi xanh pastel kết hợp quần trắng hoặc xám nhạt không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn tạo cảm giác thoải mái, phù hợp cho các hoạt động chúc Tết, du xuân trong suốt ngày đầu năm.

Các gam màu như xanh dương, trắng và xám nhạt được xem là lựa chọn phù hợp với tuổi Tý. (Ảnh: Tóc Tiên)

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đại diện cho sự chăm chỉ, kiên trì và bền bỉ. Trong năm Bính Ngọ 2026, những gam màu mang lại cảm giác ấm áp, chắc chắn nhưng vẫn tươi mới sẽ phù hợp với người tuổi này. Các màu vàng, nâu xanh và xanh lá là những lựa chọn được gợi ý.

Những gam màu này giúp người tuổi Sửu cảm thấy vững vàng, tự tin hơn khi bước sang năm mới, đồng thời tạo cảm giác gần gũi, hài hòa trong không khí Tết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hợp với các gam màu xanh lá, xanh dương và đen ánh sáng. Đây là những màu sắc giúp tăng sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần chủ động trong các hoạt động đầu năm.

Một chiếc áo thun xanh kết hợp quần kaki be co giãn tốt là gợi ý trang phục phù hợp cho mùng 1 Tết, vừa năng động vừa thuận tiện cho các hoạt động di chuyển, gặp gỡ người thân.

Người tuổi Dần hợp với các gam màu xanh lá, xanh dương và đen ánh sáng. (Ảnh: HIEUTHUHAI)

Tuổi Mão

Với câu hỏi tuổi Mão mùng 1 mặc màu gì, câu trả lời phù hợp là xanh lá, xanh dương nhạt và hồng pastel. Những gam màu nhẹ nhàng này giúp người tuổi Mão tạo thiện cảm trong các mối quan hệ và mang lại cảm giác dễ chịu trong ngày đầu năm.

Trang phục mang sắc pastel cũng phù hợp với không khí Tết, tạo vẻ ngoài tươi tắn, thanh lịch nhưng không quá rực rỡ.

Trang phục mang sắc pastel cũng phù hợp với không khí Tết. (Ảnh: Sơn Tùng MTP)

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn hợp với các màu vàng, cam và đỏ nhạt. Đây là những gam màu đại diện cho sự thịnh vượng, năng động và tinh thần tích cực.

Trong ngày mùng 1 Tết, người tuổi Thìn có thể chọn váy cam pastel, áo dài đỏ nhạt hoặc áo sơ mi vàng nhẹ để tạo điểm nhấn nổi bật, đồng thời giữ được sự trang nhã, phù hợp với không khí sum họp đầu năm.

Tuổi Thìn hợp với các màu vàng, cam và đỏ nhạt. (Ảnh: Tăng Thanh Hà)

Tuổi Tỵ

Nhiều người thắc mắc tuổi Tỵ mùng 1 mặc màu gì để cảm thấy thuận lợi hơn trong năm mới. Các gam màu xanh lá, xanh lục và nâu nhạt được xem là phù hợp với tuổi Tỵ.

Những màu sắc này mang lại cảm giác hài hòa, giúp người tuổi Tỵ hạn chế những căng thẳng không cần thiết và tạo tâm lý ổn định khi bắt đầu năm mới.

Tuổi Ngọ

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, vì vậy người tuổi Ngọ càng chú ý hơn đến trang phục trong ngày đầu năm. Nếu bạn đang phân vân mùng 1 tuổi Ngọ mặc màu gì, hãy ưu tiên các gam màu đỏ, cam, hồng hoặc xanh lá.

Đây là những màu sắc giúp tăng năng lượng, tạo sự hứng khởi và khuyến khích tinh thần chủ động, sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Tuổi Ngọ ưu tiên các gam màu đỏ, cam, hồng hoặc xanh lá. (Ảnh: Tăng Thanh Hà)

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hợp với các màu nâu, vàng, be và xanh lá. Những gam màu này mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và gần gũi.

Bạn có thể chọn áo len mỏng màu nâu, be kết hợp quần trắng hoặc váy sáng màu để vừa giữ được vẻ thanh lịch, vừa tạo cảm giác thoải mái khi đi chúc Tết hay tham gia các buổi gặp mặt đầu năm.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phù hợp với các màu trắng, xám và xanh dương. Đây là những gam màu giúp duy trì sự tỉnh táo, linh hoạt và tinh thần cởi mở trong năm mới.

Trang phục mang tông màu này cũng dễ phối đồ, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ gặp gỡ gia đình đến du xuân cùng bạn bè.

Người tuổi Thân phù hợp với các màu trắng, xám và xanh dương. (Ảnh: Thanh Hằng)

Tuổi Dậu

Nếu bạn thuộc các tuổi Dậu và đang tìm hiểu mùng 1 Tết mặc màu gì, thì vàng, nâu và trắng là những gam màu được gợi ý. Ngoài ra, tuổi Dậu cũng có thể kết hợp thêm sắc xanh nhạt để tạo cảm giác tươi mới, trẻ trung hơn cho tổng thể trang phục.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hợp với các màu đỏ, hồng và tím nhạt. Đây là những gam màu mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và giúp người tuổi Tuất có tinh thần tích cực trong ngày đầu năm.

Trang phục màu tím nhạt hoặc hồng pastel được nhiều người lựa chọn để tạo cảm giác trang nhã nhưng vẫn nổi bật trong dịp Tết.

Tuổi Tuất hợp với các màu đỏ, hồng và tím nhạt. (Ảnh: HIEUTHUHAI)

Tuổi Hợi

Với những ai quan tâm tuổi Hợi mùng 1 Tết mặc màu gì, các gam màu xanh dương, đen ánh xanh và trắng là lựa chọn phù hợp. Bạn có thể chọn áo dài xanh dương pastel hoặc trang phục tông xanh, trắng để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và tràn đầy năng lượng tích cực.

Mùng 1 Tết nên mặc màu gì hợp mệnh năm 2026?

Bên cạnh việc chọn màu theo con giáp, nhiều người còn quan tâm đến màu sắc trang phục theo ngũ hành bản mệnh để tạo cảm giác hài hòa trong ngày đầu năm.

Người mệnh Kim hợp với vàng đất, nâu, be nhạt, trắng, xám bạc. Những gam màu này mang lại cảm giác tinh tế, sáng sủa và dễ phối đồ trong dịp Tết.

Người mệnh Mộc nên ưu tiên màu xanh dương, đen, xanh lam đậm, xanh lá cây, xanh ngọc đại diện cho thiên nhiên và sự sinh trưởng.

Mệnh Thổ hợp với màu vàng, nâu đất, đỏ, cam, hồng. Đây là những màu mang lại cảm giác ấm áp, ổn định.

Người mệnh Thủy phù hợp với trắng, bạc, xanh dương, đen ánh sáng, giúp tạo cảm giác bình tĩnh và linh hoạt.

Trong ngày Tết, người mệnh Hỏa nên chọn xanh lá, đỏ, cam, hồng và tím để tăng thêm năng lượng và sự tự tin.

Lựa chọn màu sắc trang phục phù hợp để tự tin tích cực đầu năm mới. (Ảnh: Thanh Hằng)

Việc lựa chọn màu sắc trang phục trong năm mới Bính Ngọ 2026 nên được xem là một nét đẹp văn hóa mang tính tham khảo, giúp mỗi người cảm thấy tự tin, vui vẻ và sẵn sàng đón nhận những khởi đầu tích cực trong năm mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.