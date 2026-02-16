Giá vàng hôm nay 16/2: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Sucden Financial cho biết, họ dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục giao dịch quanh mức 5.000 USD/ounce trong suốt quý đầu tiên năm 2026 khi thị trường cân bằng vai trò vừa là giao dịch theo xu hướng, vừa là tài sản trú ẩn an toàn.

Khảo sát vàng hằng tuần với các chuyên gia Phố Wall cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng. Trong số 12 nhà phân tích tham gia, chỉ 33% dự báo giá vàng tiếp tục đi lên, trong khi 25% cho rằng vàng có thể giảm. Nhóm còn lại nhận định rủi ro tăng - giảm tương đối cân bằng, hàm ý kịch bản tích lũy nhiều khả năng chiếm ưu thế. Trái ngược, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì quan điểm lạc quan, với phần lớn ý kiến kỳ vọng giá tăng trong tuần tới.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang ở trạng thái “giằng co” sau chuỗi biến động dữ dội gần đây. Ông Michael Brown-chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstonev, nhận định đợt bán tháo mạnh trong tuần là diễn biến bất thường khi thiếu chất xúc tác rõ ràng.

Giá vàng thế giới hôm nay ổn định. (Ảnh minh hoạ).

Dù giá đã phục hồi một phần, ông cho rằng còn quá sớm để khẳng định giai đoạn biến động tồi tệ nhất đã qua, và thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy để thiết lập xu hướng mới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên tuần trước, giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6–178,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.040 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất cho thấy bức tranh tâm lý thị trường tiếp tục phân hóa. Trong khi các chuyên gia Phố Wall nghiêng về trạng thái thận trọng sau một tuần biến động mạnh, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan chiếm ưu thế.

Thăm dò trực tuyến của Kitco với 257 nhà đầu tư Main Street phản ánh tâm lý tích cực hơn. Có tới 163 người (63%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới. 52 ý kiến (20%) dự báo giá suy yếu, trong khi 42 nhà đầu tư (17%) cho rằng giá vàng có thể đi ngang.

Tuần giao dịch tới được dự báo có thanh khoản mỏng khi thị trường Mỹ nghỉ lễ đầu tuần, trong khi Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới tạm thời “ngủ đông” do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh đó, các biến động nhỏ cũng có thể tạo ra dao động giá lớn hơn thường lệ.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, số liệu thị trường nhà ở, GDP quý IV và chỉ số Core PCE. Những tín hiệu mới về lạm phát và tăng trưởng được kỳ vọng sẽ định hình lại kỳ vọng lãi suất Fed, qua đó tiếp tục dẫn dắt xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Vàng là một “hầm trú ẩn” truyền thống, thường phát huy công dụng bảo toàn giá trị cho danh mục của nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán suy yếu. Nhưng mặt khác, vàng cũng là tài sản có độ thanh khoản cao, dễ bị bán khi nhà đầu tư cần tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ trong trường hợp giá cổ phiếu giảm mạnh.

Ngoài ra, một số nhà phân tích nhận định giá vàng và giá bạc có thể đương đầu áp lực bán mạnh trong tuần này do thị trường Trung Quốc - một thị trường kim loại quý chủ chốt - đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Theo các chuyên gia, nhu cầu của thị trường Trung Quốc đã giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thị trường kim loại quý thời gian qua, bao gồm cả trong đợt biến động giá gần đây.