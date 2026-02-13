+
Vì sao giá vàng thế giới 'lao dốc' hơn 160 USD chỉ sau 1 đêm
(VTC News) -
Giá vàng thế giới giao ngay giảm 162 USD xuống 4.920 USD/ounce, đây là mức thấp nhất trong tuần qua.
Hồng Thắm
Vì sao giá vàng thế giới 'lao dốc' hơn 160 USD chỉ sau 1 đêm
10:21 13/02/2026
VTC NEWS TV
Người dân ùn ùn về quê, Vành đai 3 Hà Nội ùn tắc kéo dài 5km sáng 26 Tết
10:14 13/02/2026
Tin nóng
Khởi tố nhóm người dùng hung khí ẩu đả tại TP.HCM
10:13 13/02/2026
Bản tin 113
Quy định mới của Ban Bí thư về quản lý, sử dụng thẻ đảng viên
10:12 13/02/2026
Chính trị
Những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc khi đi xe trong dịp Tết và mức phạt
10:11 13/02/2026
Hòm thư pháp luật
Cháy quán bia hơi lúc rạng sáng ngày cuối năm, nam thiếu niên tử vong
10:03 13/02/2026
Phòng chống cháy nổ
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67
10:03 13/02/2026
Chính trị
Mách bạn 6 mẹo luộc rau xanh ngát, không mất chất
10:00 13/02/2026
Gia đình
Vừa ly hôn đã được chàng trai kém 5 tuổi tỏ tình, tôi vừa vui vừa sợ hãi
09:00 13/02/2026
Gia đình
Môn trượt băng nghệ thuật Thế vận hội Mùa đông 2026 bị nghi dàn xếp kết quả
08:31 13/02/2026
Thể thao
Lãi vay bất động sản chạm mốc 14%/năm: Người mua và doanh nghiệp 'đứng hình'
08:00 13/02/2026
VTC NEWS TV
Lính Ukraine khổ cực chống chọi băng giá ở chiến hào giữa mùa đông khắc nghiệt
07:57 13/02/2026
Thế giới
Chuyện nhà khoa học Việt 6 năm liền vào top 10.000 ảnh hưởng nhất thế giới
07:36 13/02/2026
Chân dung
Kết quả Ngoại Hạng Anh hôm nay 13/2: Arsenal bị Brentford cầm hòa
07:31 13/02/2026
Bóng đá Anh
Cao thủ ăn mày dạy Túy Quyền cho Hoàng Phi Hồng là ai?
07:30 13/02/2026
Thể thao
Mỹ sắp đưa thêm tàu sân bay tới Trung Đông
07:25 13/02/2026
Thời sự quốc tế
Tập thể dục có giúp đào thải cồn nhanh hơn?
07:21 13/02/2026
Tư vấn
Toàn cảnh chương trình Festival Nghệ thuật truyền thống Việt Nam 2026
07:15 13/02/2026
Văn hóa - Giải trí
Lái xe về quê xa ăn Tết theo phong trào: Xăng xe tốn hơn vé máy bay
07:15 13/02/2026
Ý kiến
Ông Trump cảnh báo hậu quả đau thương với Iran nếu không đạt thỏa thuận hạt nhân
07:14 13/02/2026
Thời sự quốc tế
Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc
07:09 13/02/2026
Sao thế giới
Câu đố Toán học gây tranh cãi, bạn có tìm ra quy luật?
07:06 13/02/2026
Hỏi - Đáp
Thủ tướng yêu cầu cải cách tiền lương, đa dạng chính sách đãi ngộ với công chức
07:04 13/02/2026
Tin nóng
Tết cận kề, đào vẫn nằm chờ: Người trồng hoa nguy cơ mất trắng
07:00 13/02/2026
VTC NEWS TV
Giá vàng hôm nay 13/2: Lao dốc, mất ngưỡng 5.000 USD/ounce
06:35 13/02/2026
Tin giá vàng
Ngắm linh vật Kim Mã giữa quảng trường ngập sắc hoa ở Hải Phòng
06:33 13/02/2026
Đời sống
Tết của tôi là cắm mặt cả ngày trong bếp, nhà ngoại chỉ cách 5km mà không về nổi
06:30 13/02/2026
Gia đình
Biển người đi sắm Tết, chợ hoa lớn nhất miền Bắc tấp nập suốt đêm
06:30 13/02/2026
Thị trường
7 màu sơn được dự đoán thịnh hành trong năm 2026
06:09 13/02/2026
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 13/2: Quay đầu giảm
06:06 13/02/2026
Thị trường