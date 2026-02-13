Đóng

Vì sao giá vàng thế giới 'lao dốc' hơn 160 USD chỉ sau 1 đêm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giao ngay giảm 162 USD xuống 4.920 USD/ounce, đây là mức thấp nhất trong tuần qua.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới