Giá vàng hôm nay 14/2: Lấy lại ngưỡng 5.000 USD/ounce

Trong báo cáo triển vọng hàng quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Sucden Financial cho biết, họ dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục giao dịch quanh mức 5.000 USD/ounce trong suốt quý đầu tiên năm 2026 khi thị trường cân bằng vai trò vừa là giao dịch theo xu hướng, vừa là tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà phân tích cho biết, bất chấp động lực đầu cơ mới, căng thẳng địa chính trị dai dẳng, kết hợp với sự bất ổn sâu sắc xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ... làm thay đổi vai trò của vàng, biến nó thành biểu hiện của sự ngờ vực vĩ mô hơn là chức năng truyền thống là phòng ngừa lạm phát.

“Sự thay đổi này đã nâng cao sức hấp dẫn chiến lược của vàng, ngay cả khi diễn biến giá ngắn hạn vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dòng vốn đầu cơ và sự biến động hơn là dữ liệu vĩ mô gia tăng”, các nhà phân tích cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay hồi phục lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 14/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.041 USD/ounce, tăng 44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích thị trường cấp cao Kyle Rodda tại Capital.com nhận định lợi suất trái phiếu giảm đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Ông cho rằng sau số liệu bán lẻ yếu, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cần thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn và với mức độ mạnh hơn so với dự kiến trước đó.

Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất (mỗi đợt 25 điểm cơ bản) trong năm 2026, với đợt đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 6. Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 1 dự kiến công bố cuối ngày hôm nay. Các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm 70.000 việc làm trong tháng 1/2026, cao hơn mức 50.000 việc làm của tháng 12/2025.

Chuyên gia phân tích Tim Waterer của KCM cho rằng những biến động của vàng hoặc đồng USD có thể chỉ xuất hiện sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố. Dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến lộ trình lãi suất của Fed, và nếu số liệu việc làm tháng 1 yếu có thể hỗ trợ đà phục hồi của giá vàng.