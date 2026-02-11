Giá vàng hôm nay 11/2: Quay đầu đi xuống sau phiên tăng dựng ngược

(VTC News) -

Giá vàng quay đầu giảm khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ đi ngang, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát để có thêm manh mối.

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 1 dự kiến công bố vào tuần này, các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm 70.000 việc làm trong tháng trước, theo khảo sát của Reuters.

Doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ không thay đổi trong tháng 12/2025, cho thấy chi tiêu tiêu dùng và nền kinh tế nói chung của nước này đang bước vào năm mới với đà tăng trưởng chậm hơn.

Triển vọng kinh tế suy yếu đã củng cố kỳ vọng về lãi suất thấp hơn, khi các nhà giao dịch đang định giá 2 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trong năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 11/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng (mua) - 181 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 177,5 triệu đồng/lượng (mua) và 180,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.024 USD/ounce, giảm 43 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích, rất khó có khả năng vàng đạt được mức giá cao kỷ lục mới trong thời gian ngắn sắp tới, vì có lẽ sẽ mất nhiều tháng, chứ không phải vài tuần, để đảo ngược sự hưng phấn quá mức đã đẩy giá vàng tăng cao và nhanh đến vậy.

Một yếu tố then chốt khác giữ cho giá vàng không giảm sâu là hoạt động mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho thấy, cơ quan này đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 15 liên tiếp, tính đến tháng 1/2026.

Giới phân tích nhận định, thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và nhạy cảm với các thông tin kinh tế từ Mỹ trong những ngày tới.