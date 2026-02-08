Giá vàng hôm nay 8/2: Tiếp tục hồi phục, tiến sát ngưỡng 5.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục nhờ hoạt động bắt đáy, đồng USD suy yếu nhẹ và những lo ngại vẫn còn xoay quanh đàm phán Mỹ - Iran tại Oman. Kim loại quý này đang trên đà tăng khoảng 1,3% trong cả tuần.

Iran và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán quan trọng thông qua sự trung gian của Oman vào thứ Sáu, nhằm tìm cách thu hẹp những khác biệt sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

“Thị trường vàng đang chứng kiến hoạt động săn hàng giá rẻ từ các nhà giao dịch theo xu hướng tăng”, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Chuyên gia Jim Wyckoff nhận định đà phục hồi của vàng hiện còn thiếu động lực, và kim loại này khó có thể lập kỷ lục mới nếu không xuất hiện một cú hích địa chính trị lớn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tiếp tục hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức)

Lúc 6h ngày 8/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng (mua) - 179,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) và 179 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.966 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, cho biết sự biến động của vàng và bạc phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang.

Mặc dù giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong thời gian ngắn, một số chuyên gia cho rằng vàng vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm.

Ngược lại, ông Aaron Hill, nhà phân tích thị trường chính tại FP Markets, cho biết khi biến động lắng xuống, giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.700 đến 5.000 USD/ounce.

Mặc dù thị trường vẫn đang rất lạc quan, các nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng trong tuần tới khi thị trường đối phó với dữ liệu việc làm và số liệu lạm phát bị trì hoãn công bố. Đây là hai chỉ số quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang theo dõi khi duy trì chính sách tiền tệ trung lập. Ngân hàng trung ương đã do dự trong việc cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng và thị trường lao động tương đối ổn định.