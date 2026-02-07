+
++
Sau cú lao dốc, giá vàng quay đầu bật tăng gần 200 USD
(VTC News) -
Thị trường vàng ngày 7/2 hồi phục kịch tính, tăng 183,6 USD/ounce, dòng tiền từ quỹ ETF và nhà đầu tư lớn đổ mạnh vào bắt đáy sau nhịp bán tháo, đẩy giá vọt lên.
THÙY DƯƠNG
09:41 07/02/2026
