Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ du xuân trong đêm khai mạc

Đúng 19h30 tối 15/2, đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) chính thức khai mạc, mở màn cho không gian văn hóa xuân đặc sắc của thành phố. Năm nay, đường hoa lần đầu ra mắt phiên bản đêm đặc biệt, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ ngay trong tối khai hội.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, đại diện tổng lãnh sự các nước cùng tham dự lễ khai mạc.
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, gửi lời chúc mừng năm mới tới đại biểu, khách quý và toàn thể Nhân dân thành phố.
Theo bà Thúy, đường hoa Nguyễn Huệ - công trình văn hóa đặc trưng của thành phố suốt hơn hai thập kỷ - tiếp tục trở lại với diện mạo rực rỡ, gửi gắm niềm tin, khát vọng, tinh thần vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM.
Ngay sau lễ khai mạc, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về tham quan, thưởng lãm đường hoa Nguyễn Huệ 2026.
Chị Phạm Thị Kim Dung (ngụ phường Bình Tiên, TP.HCM) cho biết, từ chiều, hai mẹ con chị đã diện áo dài để kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đường hoa xuân.
“Năm nào gia đình tôi cũng chọn ngày khai mạc để chụp hình vì hoa đang tươi nhất, không khí cũng rộn ràng nhất”, chị Dung chia sẻ.
Trong khi đó, chọ Nguyễn Thị Thuyết (ngụ phường Bình Hưng Hòa) nhận xét: Năm nay đường hoa được bố trí thêm nhiều hoạt động, không gian rộng mở nên giảm cảm giác chen chúc như những năm trước. Hơn nữa, thời tiết mát mẻ cũng thuận lợi cho người dân du xuân.
Nhiều gia đình xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh check-in, lưu lại kỷ niệm.
Với chủ đề “Xuân hội tụ, vững bước vươn mình”, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm và công viên Quang Trung.
Mỗi không gian mang một sắc thái riêng nhưng cùng hướng đến thông điệp đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ; thể hiện khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á.
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, ban tổ chức triển khai song song hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại như Mapping, AR, ánh sáng tương tác tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác biệt, đánh dấu bước đổi mới trong cách tổ chức.
Không gian đường hoa năm nay tiếp tục dành khu vực trưng bày các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của tổng lãnh sự quán các nước như: Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM.
Điểm nhấn nổi bật của đường hoa là linh vật ngựa tại khu vực cổng chào. Chú ngựa trong tư thế tung vó, phủ sắc vàng rực rỡ, gợi liên tưởng đến hình ảnh ngựa sắt bay lên trời sau chiến thắng trong truyền thuyết Thánh Gióng. Từ phía sau nhìn về hướng trụ sở UBND TP.HCM, linh vật thể hiện rõ thế phi nước đại về phía trước, tượng trưng cho tinh thần bứt phá trong năm mới.