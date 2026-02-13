Đường hoa Nguyễn Huệ gấp rút hoàn thiện, lộ diện loạt linh vật ngựa độc đáo

Hình ảnh mapping trình chiếu trên linh vật ở cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ. (Video: BTC)
Ngay cổng chào cổng đầu đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) là linh vật của năm Bính Ngọ với hình tượng ngựa có tông vàng chủ đạo rực rỡ, cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m rất nổi bật. Linh vật tại cổng chào sẽ kể câu chuyện sử thi về hành trình từ truyền thuyết Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị.
Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện khu vực cổng chào. Đây là điểm đầu đường hoa thể hiện sự gắn kết của TP.HCM sau hợp nhất, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới.
12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật Ngựa quay trở lại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đường hoa Tết 2026 phản ánh bước chuyển mình của TP.HCM với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ.
Đại cảnh "Nhất mã thong dong" với hình ảnh ngựa cao gần 7 m đang ung dung gặm cỏ là điểm nhấn đặt tại khu trung tâm đường hoa cũng đã dần hoàn thiện. Tác phẩm được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.
Cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn đã hoàn thiện. Cụm đại cảnh này tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với điểm đặc biệt là bề mặt linh vật được hiệu ứng sơn mài, hoa văn mây sóng 3D, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu rực rỡ, đạt chiều cao 6,4m, mang ý nghĩa viên mãn - cát tường - trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên một “biển màu sắc” thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.
Theo Ban tổ chức, 2026 là năm bản lề của quốc gia, đánh dấu sự hợp nhất giữa TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”.
Hàng chục mô hình ngựa với nhiều kích thước, hình dáng khác nhau được bố trí tại các tiểu cảnh, vườn hoa... cũng dần lộ diện.
Những chú ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của Thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng.
Mỗi khu vực đại cảnh, tiểu cảnh xuyên suốt đường hoa đều xuất hiện những linh vật của năm Bính Ngọ với nhiều hình ảnh, sắc thái độc đáo.
Đường hoa mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2/2026 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m nổi bật tại khu vực “Rực rỡ miền ký ức”. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.
Bản giao hưởng mùa xuân 2026 trải dài trên phố Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước, đang dần hoàn tất.
Ban tổ chức bố trí 9 khu vực gửi xe cho người dân và du khách tham quan, vui chơi tại Đường hoa Nguyễn Huệ từ ngày 15 - 22/2, từ 6h - 24h mỗi ngày.
Điểm giữ xe trong hầm Vincom Lê Thánh Tôn, đường Lê Thánh Tôn bên hông công viên Chi Lăng.
Điểm giữ xe trong khu đất trống Thương xá Tax cũ, góc Lê Lợi - Pasteur.
Điểm giữ xe trên đường Tôn Thất Thiệp, góc Tôn Thất Thiệp - Hồ Tùng Mậu.
Điểm giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu, góc Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng.
Điểm giữ xe công trình tòa nhà Saigon One, đường Hàm Nghi, góc Hàm Nghi Tôn Đức Thắng.
Điểm giữ xe công trình khách sạn Majestic, đường Tôn Đức Thắng, góc Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng.
Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng trước trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng trước tường rào công trình Saigon Center, đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Vỉa hè đường Pasteur trước trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đoạn từ Huỳnh Thúc Kháng đến công trường.