Đường hoa Nguyễn Huệ gấp rút hoàn thiện, lộ diện loạt linh vật ngựa độc đáo

Tối 10/2, đơn vị thiết kế Đường hoa và phụ trách mapping đã có buổi chiếu thử mapping trên linh vật cổng chào. Theo Ban tổ chức, mapping trên Đường hoa chỉ diễn ra vào ban đêm, dự kiến trong ba khung giờ là 19h, 20h và 21h, với thời lượng 10 phút. Các hình ảnh mapping diễn ra theo mạch truyện, bắt đầu là hình ảnh mùa xuân với hoa và cánh én, Tết Việt là hình ảnh trên đèn kéo quân được thêm hiệu ứng chuyển động animation; hình ảnh TP.HCM, trống đồng, dãy năng lượng hội tụ và kết bằng hình ảnh chim lạc tung cánh.