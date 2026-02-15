Cả chục người sập bẫy lừa đổi tiền mới của cựu nhân viên ngân hàng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trương Vũ Tứ (SN 1989, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trương Vũ Tứ. (Ảnh: CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, do thua lỗ khi tham gia đầu tư tiền điện tử, Tứ lâm vào tình trạng nợ nần, mất khả năng chi trả.

Lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới của người dân tăng cao vào dịp cuối năm, Tứ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền để đổi tiền mới (các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng).

Mặc dù đã nghỉ việc tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố từ tháng 1/2026, đối tượng vẫn sử dụng tài khoản Zalo cá nhân để liên hệ với nhiều người quen, đưa ra thông tin gian dối về khả năng đổi tiền mới không mất phí nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng đối tượng từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, nhiều người đã chuyển tiền theo yêu cầu để đổi tiền mới.

Sau khi nhận tiền của các bị hại, Tứ không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư tiền điện tử và trả nợ cá nhân. Bước đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 459 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Vũ Tứ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.