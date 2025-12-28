Nguyên Bí thư Điện Biên Trần Quốc Cường làm Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

(VTC News) -

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng Lý luận Trung ương vừa công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho ông Trần Quốc Cường. (Ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ sung PGS.TS Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, tham gia làm Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và là thành viên Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại.

Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm GS.TS Lê Văn Lợi - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ PGS.TS Luật, Kỹ sư Toán ứng dụng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trong quá trình công tác, ông Trần Quốc Cường từng giữ chức: Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V (Bộ Công an); Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Lê Văn Lợi sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nghệ An. Có thời gian dài công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách rồi Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

Tháng 2/2020, ông Lê Văn Lợi được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 9/2025, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.