Hoàn thành việc xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức trước 30/11

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Lê Thành Long đưa ra tại buổi kiểm tra thực tế và chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình), ngày 28/10.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra thực tế Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng cho biết, dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được cả xã hội quan tâm nên cần cố gắng hơn nữa để sớm hoàn thành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành phần xây dựng công trình trước ngày 30/11 và đề nghị có kế hoạch đưa một phần dự án vào sử dụng vào dịp 19/12 - thời điểm tổ chức lễ khởi công, khánh thành nhiều dự án trên cả nước.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý một số vấn đề, về nghiệm thu gói thầu phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an cần tích cực hỗ trợ, làm sao hoàn thành khâu này đúng dịp kết thúc phần xây dựng.

Các phần việc đã hoàn thành, được phê duyệt thì Ban quản lý dự án thanh toán ngay cho các nhà thầu. Cần nhanh chóng chỉnh trang cảnh quan bên ngoài bệnh viện, phải hoàn thành trong tháng 11.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tập trung xem xét, khẩn trương có ý kiến đối với các kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Đồng thời rà soát tổng chi phí so với tổng mức đầu tư ban đầu, còn vấn đề gì liên quan đến cơ chế chính sách thì cần đề xuất ngay.

Đánh giá không khí làm việc có nhiều thay đổi, Phó Thủ tướng đề nghị các nhà thầu tiếp tục cố gắng để đợt kiểm tra tới đây vào tháng 11, dự án sẽ tiếp tục có chuyển biến mới.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn thành ký hợp đồng mua sắm đối với 82 thiết bị, dự kiến hoàn thành công tác lắp đặt trước 25/12 (nhiều nhà thầu cam kết sẽ tiến hành giao hàng từ 15/11).

Với dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, hoàn thành công tác thương thảo hợp đồng mua sắm đối với với 83 thiết bị và sẽ hoàn thành việc ký kết hợp đồng trước 30/10, dự kiến hoàn thành công tác lắp đặt trước 25/12.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, cả dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoàn thành xây dựng trước 30/11.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ, khâu quan trọng nhất là con người, bệnh viện đã chủ động tuyển dụng công khai. Tính đến 24/10, bệnh viện tuyển được hơn 800 bác sĩ, điều dưỡng, tuy nhiên, sẽ không đưa người mới tuyển về cơ sở 2 mà đưa vào cơ sở 1 để đào tạo thêm. Hơn 600 cán bộ, nhân viên từ cơ sở 1 xung phong về Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2.

"Chúng tôi bảo đảm chất lượng của cơ sở 2 tương đương cơ sở 1", ông Đào Xuân Cơ nói và mong muốn tỉnh Ninh Bình sớm hoàn thiện xây dựng khu ký túc xá cho cán bộ, nhân viên y tế.

Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, về nhân lực, bệnh viện đã triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ chất lượng cao từ cơ sở 1, bảo đảm đáp ứng tức thì khi cơ sở 2 đi vào hoạt động.