Sun Group ra mắt phân khu FourS Tower tại trung tâm Nam Đà Nẵng

Tháng 3/2026, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) công bố ra mắt phân khu căn hộ FourS Tower (Tháp Bốn Mùa), mảnh ghép tiếp theo trên hành trình kiến tạo trung tâm đô thị mới phía Nam Đà Nẵng, nơi hội tụ trọn vẹn các giá trị An cư – Nghỉ dưỡng – Giải trí – Thương mại.

Đón đầu cách mạng hạ tầng và xu hướng mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng về phía Nam, FourS Tower (Tháp Bốn Mùa) là phân khu cao tầng đầu tiên được phát triển ở “trái tim” của khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis. Tại đây, Sun Group đã sớm định hình một quần thể quy hoạch thông minh, đồng bộ tiện ích, thừa hưởng địa thế hoàn mỹ giữa các dòng sông.

FourS Tower (Tháp Bốn Mùa) là phân khu căn hộ đầu tiên được ra mắt tại khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis (Hoà Quý).

Trong đó, 4 tòa tháp FourS Tower sở hữu vị trí đắt giá ngay tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển để “chạm” biển Sơn Thủy, tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, đồng thời dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và dự án biểu tượng Da Nang Downtown. Vị trí này cũng được bao quanh bởi hệ thống trung tâm thương mại, resort, khách sạn quốc tế…, và thuận tiện kết nối đến hai di sản thế giới ở miền Trung là Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Mặt khác, FourS Tower hưởng trọn lợi thế của hệ thống giao thông hoàn thiện từ những trục đường rộng lớn, quy hoạch các cây cầu và nút giao thông hiện đại như Hòa Xuân, Đồng Nò 2,…, mở ra mạng lưới liên kết đa hướng tới trung tâm thành phố và các khu vực đô thị sôi động lân cận.

FourS Tower sở hữu vị trí tâm điểm kết nối trung tâm thành phố và các khu vực sôi động lân cận.

“Không phải là một lời hứa của tương lai hay khu vực chờ phát triển, dự án nằm tại lõi đô thị hiện hữu, nơi nhịp sống tấp nập và cộng đồng đã hình thành, bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng giá trị trong tương lai gần”, đại diện Sun Property khẳng định.

Từ vị trí lõi trung tâm Nam Đà Nẵng, FourS Tower quy hoạch 4 tòa tháp căn hộ lấy cảm hứng từ 4 loài cây tứ bình - tương ứng với 4 mùa: Mai (Mùa Xuân) mang tinh thần tươi mới, Trúc (Mùa Hạ) với nét thanh tao, Cúc (Mùa Thu) đại diện cho sự bình yên, Tùng (Mùa Đông) với “tính cách” bền bỉ. Kết hợp với các đường nét kiến trúc xẻ khối phương ngang và phương dọc, các tòa tháp đón trọn ánh sáng tự nhiên và thông gió cho từng căn hộ.

Tại mỗi tòa tháp, 20 tầng nổi cùng 2 tầng hầm mở ra không gian sống hiện đại, nơi từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ. Ngay chân các tòa tháp, hệ thống shophouse tầng 1 kiến tạo nhịp sống thương mại năng động. Đặc biệt, toàn bộ tầng 2 được dành riêng cho hệ tiện ích nội khu chăm sóc toàn diện, gồm: không gian Kids Club sáng tạo kích hoạt sự phát triển; phòng Gym - Yoga - Spa hiện đại; hồ bơi 4 mùa tạo nên phút giây thư giãn trọn vẹn; khu sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe Phòng khám Mặt Trời. Tất cả kết hợp, kiến tạo nhịp sống thượng lưu trọn vẹn từng khoảnh khắc cho cư dân.

Hệ thống shophouse và hệ tiện ích nội khu tại khối đế kiến tạo nhịp sống thượng lưu.

FourS Tower mang đến sự lựa chọn căn hộ phong phú, từ Studio nhỏ gọn, căn 1 phòng ngủ + linh hoạt, đến căn 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ rộng rãi. Trên tầng cao nhất là các dòng căn hộ đặc biệt với thiết kế trần cao lên tới 6m, giúp các gia đình tự do kiến tạo không gian sống sang trọng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Theo đại diện Sun Property, cư dân FourS Tower sẽ nghiễm nhiên thừa hưởng hệ sinh thái quy mô của Nam Đà Nẵng, đặc biệt là công viên ven sông Hyde Park rộng 50ha – quy mô lớn nhất miền Trung, kiến tạo một môi trường sống xanh, trong lành, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

4 tòa tháp căn hộ lấy cảm hứng từ 4 loài cây trong dòng tranh tứ bình: Tùng - Cúc - Trúc - Mai.

Trên bình diện thị trường, FourS Tower đón đầu xuất sắc làn sóng cư dân trình độ cao kéo về Đà Nẵng. Với vị trí thuận lợi và hệ tiện ích all-in-one cao cấp, dự án là thỏi nam châm thu hút các chuyên gia hospitality, cộng đồng người nước ngoài đang dịch chuyển về khu vực Hòa Xuân – Hòa Quý, hay các chuyên gia, cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính và khu làng đại học kế cận.

Chỉ 3 yếu tố cốt lõi: vị trí trung tâm, thiết kế biểu tượng và tầm nhìn đắt giá, đã khẳng định vị thế vượt trội của FourS Tower trong bức tranh đô thị vươn tầm quốc tế của Đà Nẵng hiện nay. Đây cũng là khởi đầu của chuỗi giá trị toàn diện mà Sun Group và Đà Nẵng sẽ mang đến cho cư dân tương lai và toàn bộ người dân trong khu vực.

Đáng chú ý phải kể đến dự án chiếu sáng nghệ thuật Dòng sông ánh sáng với mức đầu tư từ ngân sách 150 tỷ đồng hay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng do Sun Group làm nhà đầu tư. Dự án dự kiến khai thác các hoạt động tàu du lịch, trình diễn ánh sáng, show nghệ thuật dọc sông Hàn, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ.

FourS Tower là biểu tượng an cư và khoản đầu tư sinh lời bền vững tại lõi trung tâm nam Đà Nẵng.

Khi quy hoạch được hiện thực hóa, FourS Tower được đánh giá không chỉ là biểu tượng an cư mang tinh thần “Thành phố hội nhập”, hình thành cộng đồng văn minh, mà còn là một khoản đầu tư an toàn, sinh lời bền vững tại tâm điểm phát triển mới của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.