Chỉ sau 15 phút xác minh, Công an Đà Nẵng giúp du khách tìm thấy xe máy thất lạc

Theo đó, tối 11/5, bà Annabelle (quốc tịch Đức; hiện tạm trú tại khối Hà Quảng Gia, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) đến Công an phường Hội An Đông trình báo về việc thất lạc xe máy hiệu Air Blade. Do không nhớ đã để xe ở đâu nên nữ du khách này đã tự tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Nữ du khách bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại chiếc xe máy thất lạc. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An Đông nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát, xác minh trên địa bàn. Chỉ sau khoảng 15 phút, lực lượng công an tìm thấy chiếc xe và bàn giao lại cho du khách.

Nhận lại tài sản, bà Annabelle bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hội An Đông vì tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ tận tình.

Được biết, hồi tháng 4 vừa qua, Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, trao trả tài sản bị thất lạc cho chị Ksenia Goryacheva (SN 1995, du khách đang lưu trú trên địa bàn).

Theo đó, chị Goryacheva không may làm mất ví cá nhân, bên trong có giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng tổ chức xác minh, rà soát và phối hợp với lực lượng cơ sở, người dân để tìm kiếm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an phường đã trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất. Nhận lại tài sản, chị Goryacheva bày tỏ sự xúc động và viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng công an vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.