PV Power: Sinh năng lượng, kiến tạo tương lai xanh

Từ nền tảng điện khí, PV Power đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, sạch và bền vững.

Ngày 17/5/2007, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) chính thức được thành lập trong bối cảnh ngành điện Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết về bổ sung nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế. Xuất phát điểm không nhiều thuận lợi, nhưng với vai trò là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), PV Power đã nhanh chóng khẳng định vị thế bằng việc đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy điện quy mô lớn.

Bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của PV Power là quá trình cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2018. Sự kiện này đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động; mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn xã hội hóa, tạo động lực tăng trưởng mới.

Sau gần hai thập niên, PV Power đã xây dựng được hệ thống các nhà máy điện trải dài trên cả nước, với các nguồn điện năng đa dạng gồm nhiệt điện khí, nhiệt điện than, thủy điện và từng bước tiếp cận năng lượng tái tạo. Không chỉ dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị, từ cung ứng nhiên liệu đến dịch vụ kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, PV Power vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận sản lượng điện đạt hơn 18,6 tỉ kWh, doanh thu trên 35.000 tỉ đồng, lợi nhuận vượt xa kế hoạch đề ra. Cho thấy năng lực điều hành linh hoạt và khả năng thích ứng cao của PV Power trước các biến động thị trường.

Theo định hướng chiến lược, PV Power đặt mục tiêu đến năm 2030 tiếp tục giữ vững vị thế 1 trong 3 nhà cung cấp điện hàng đầu Việt Nam. Xa hơn, đến năm 2050, doanh nghiệp hướng tới quy mô gần 26.000 MW, trở thành nhà cung cấp năng lượng mới, xanh - sạch với hệ thống nguồn điện đa dạng, thân thiện môi trường.

Trong đó, điện khí LNG được xác định là trụ cột chiến lược, đóng vai trò cầu nối trong quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch. Bên cạnh đó, PV Power cũng đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới như hydrogen, ammonia trong sản xuất điện, góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, từng bước đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh tương lai.

Từ một doanh nghiệp sản xuất điện truyền thống trở thành một đơn vị sản xuất điện năng tích hợp, với nền tảng vững chắc được hình thành qua 19 năm và định hướng chiến lược rõ ràng, PV Power sẽ tiếp tục bứt phá, khẳng định vai trò tiên phong trong việc xanh hóa nguồn điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo Quy hoạch điện VIII.